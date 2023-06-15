„Мне кажется, что это слегка чересчур!“ Кая Каллас отреагировала на слова журналистов о повышении налога

Кая Каллас: 82 года назад произошли депортации в Эстонии. Сейчас это происходит в Украине. Мы обязаны поддерживать Украину и делать все, чтобы победа наступила как можно быстрее.



Совершенная логистами ошибка сигнализирует о том, что границу необходимо достроить как можно скорее.



Вчера, в среду, я встречалась онлайн с 14 руководителями стран ЕС. Мы разговаривали о миграции. В результате был достигнут консенсус по теме предоставления убежища и международной защиты. По оценке Эстонии речь идет о взвешенном соглашении. Работа в этой сфере должна продолжиться и, прежде всего, небходимо создать более прочные отношения с „третьими“ странами, откуда в ЕС приезжает больше всего мигрантов. Чтобы были соглашения, благодаря которым мигранты, нелегально пересекшие границу, были возвращены на родину.



О помощи Украине



С каждым днем становится все яснее, какой урон нанес подрыв дамбы Каховской ГЭС. Мы должны помогать Украине, чтобы вывезти людей с затопленных территорий. Эстонский спасательный департамент собрал большой пакет помощи в ответ на международную просьбу о помощи Украины. В пакете шланги, насосы, абсорбент, лодки и прочее различное оборудование. Стоимость пакета составляет 457 тысяч евро, деньги выделит министерство иностранных дел.



Замороженные активы и их использование. Неправильно, что налогоплательщики государства должны платить за ущерб, который на самом деле Украине нанесла Россия. У нас продумана система, как эти замороженные активы можно было бы использовать для строительства Украины.





На заседании мы приняли решение по 116 темам. Обычно правительство успевает принять решения лишь по 20-30 темам. Мы должны были связать вотум недоверия к правительству с законом о правительстве, а также изменениях в законе о бюджете и в законе о семье. Ситуация стала настолько безумной, что остается только руками развести. На это оппозиция и надеется, что мы откажемся.



У нас есть предложение для внеочередного заседания Рийгикогу, чтобы обсудить, чтобы продолжались обсуждения дальше. Сегодня заканчиваются плановые заседания Рийгикогу. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы искали с оппозицией компромиссы, глядя на те предложения по изменениям, которые они сделали. Затем они сами сказали, что предложения сделаны чисто с целью обструкции. Компромисса можно достигнуть только в том случае, если цель общая, а сейчас это не так. У оппозиции отсутствует желание заключить соглашение.



Во вторник собирался кабинет министров, чтобы обсудить возможные места для экономии. Таким образом невозможно найти несколько сотен миллионов. Но государственный бюджет в настолько напряженном состоянии, что каждый евро, особенно, каждый миллион евро, который мы можем сэкономить - важен.



Несомненно, каждый человек и каждое предприятие сумеет объяснить, почему именно для них не стоит повышать налоги. Но иногда мне кажется, что это слегка чересчур, когда журналистика описывает снижение налога с оборота, которая действовала для них последний год и была льготной мерой, замену ее на 9%, как конец мира и демократии. Я понимаю, дорогие журналисты, у вас есть инструмент, которого нет ни у какой другой группы - это медиа, политики этого боятся. Но вы находитесь в очень сложной ситуации. С одной стороны вы представляете заинтересованную группу, а с другой - должны давать адекватную картинку.



С надеюсь, что мы справимся все вместе с этими проблемами.



Маргус Цахкна:



Эстонские принципы рассмотрения агрессии против Украины. На самом деле, Эстония - одна из лидеров с точки зрения военной и гуманитарной помощи. Также важной темой остается то, каким будет мир после того, как война закочится. Полная территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Однако западный мир устает от войн. Демократии не созданы для ведения войн. Наше дело в Эстонии - поддерживать Украину до тех пор, пока война не будет выиграна, без условий. Тот план, что предложил Зеленский в прошлом году, и является единственным мирным и верным.



Мы не можем делать никаких соглашений с агрессором, которым является путинская Россия.



Архитектура безопасности в Европе



Мы должны понимать, что серых зон вокруг Украины больше не может быть. Украина должна стать членом НАТО и эти позиции важно повторять. В середине июля будет встреча НАТО в Вильнюсе и для того, чтобы понять, какие шаги предпринять Украине для вступления в НАТО, мы предпринимает шаги на всех уровнях.



Нам всем - в Рийгикогу и кабинете министров, - кажется совершенно нормальным то, что преступника нужно отдать под суд и осудить. Но в плане международного права, все не так просто. Глав стран защищает иммунитет от агрессивных преступлений. Эстония делает многое, чтобы на международном уровне создать трибунал и чтобы Путин, его премьер-министр и министр иностранных дел больше не могли наслаждаться иммунитетом, чтобы они были отданы под суд.



Новость дополняется.



