Закрывается лесопильный завод Няпи компании Stora Enso. Сократят почти 100 работников

Как сообщила компания, решение инициировать план закрытия лесопильного завода Няпи было принято из-за снижения доступности сырья в долгосрочной перспективе и из-за увеличения затрат и низкой доходности.

Компания Stora Enso, планируя повысить конкурентоспособность своей продукции, намерена основное внимание уделять лесопильным предприятиям, которые стратегически подходят для этого.

„План закрытия лесопильного завода Няпи, безусловно, является печальной новостью для нашей компании и, прежде всего, для местных работников. К сожалению, быстро сокращающаяся отрасль деревообрабатывающей промышленности заставляет нас действовать и уделять больше внимания ресурсам. Мы видим необходимость сосредоточиться на стратегических целях и инвестировать в меньшее количество, но в более сильные лесопильные заводы, чтобы повысить конкурентоспособность бизнеса по производству изделий из дерева“, — сказал вице-президент подразделения Stora Enso по производству изделий из дерева Ларс Фёлькель.

Лесопильный завод Няпи на Северо-Востоке Эстонии производит пиломатериалы, обработанную древесину и древесные гранулы. За год на лесопильном заводе Няпи производится 50 000 кубометров пиломатериалов. Годовой объем производства двух строгальных линий и покрасочной линии составляет 180 000 кубометров обработанной древесины. Кроме того, лесопильный завод производит 25 000 тонн древесных гранул в год.

„Лесопильный завод Няпи уже более 30 лет является важной частью местного сообщества, у нас сильная команда лояльных и опытных сотрудников с большим стажем работы. Stora Enso делает все возможное для сотрудничества с местным сообществом и партнерами, чтобы в это трудное время помочь сотрудникам, затронутых планом закрытия“, - сказала директор лесопильного завода Няпи Анне-Лийс Капстас.