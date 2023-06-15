Тихановская - RusDelfi: Лукашенко такой безбашенный, что может нажать на красную кнопку. Но ядерное оружие ему никто не доверит

У Лукашенко в голове может быть все что угодно. Но у нас не монархия, у нас невозможно передать престол. Пока не будут выполнены требования белорусов, политический кризис не закончится.

Недавно Лукашенко говорил, что его 18-летний сын Николай участвовал в организации переговоров России и Украины. Он может занять престол после Лукашенко?

Наша цель - организация честных выборов. Кто бы ни пришел вместо Лукашенко, политический кризис не закончится. Белорусы хотят честные выборы. Наша задача будет - мобилизовать общество внутри страны, заручиться поддержкой западных партнеров, также координировать наши действия с военизированными структурами. Я лично придерживаюсь плана мирных перемен. Я считаю, нам нельзя допустить насилия, нужно избежать жертв.

У нас есть план. Мы понимаем, что может быть много сценариев, учитывая готовность общества мобилизоваться в этот момент. Возможно, произойдет раскол элит, на что тоже нужно работать. Вероятно, Россия попытается установить своего пророссийского человека. Ведь для России критически важна Беларусь. Путину важно абсорбировать Беларусь, оставить там свое влияние.

Например, недавно Лукашенко пропал на несколько дней. С одной стороны, мы увидели, что эта новость породила обсуждение внутри Беларуси - есть ли у нас план на случай ухода Лукашенко. В то же время я увидела, что у европейских партнеров нет четкого понимания, какие шаги будут предприниматься Западом.

Конечно, приоритет для меня - это независимость Беларуси, организация и проведение честных выборов. Поэтому день Светланы Тихановской выглядит по-разному. Я пытаюсь работать с белорусами, которые внутри Беларуси. Работать с гражданским обществом, с инициативами, со СМИ. Мы должны понимать, что от поддержки западных стран зависит борьба за нашу независимость.

К сожалению, это не наша вина. Сейчас весь фокус сосредоточен на Украине, и мы это поддерживаем. Мы понимаем, что перемены в Беларуси во многом будут зависеть от победы Украины.

Как последние полгода выглядит рабочий день Светланы Тихановской? Есть ощущение, что Запад подзабыл о свободной Беларуси.

То есть Николая как политическую фигуру вы не рассматриваете?

Он очень молодой. Даже в лукашенковской конституции есть ограничения по возрасту для президентов.

Мы говорили о здоровье Лукашенко. У вас есть источники в его окружении, которые могут сообщить о его состоянии?

Есть сплетни, надежных источников нет. В Беларуси здоровье Лукашенко это государственная тайна.

Что означают слова Лукашенко про ядерное оружие? (Александр Лукашенко сказал, что размещение российского тактического ядерного оружия было его настоятельным требованием к России, „чтобы гарантировать безопасность нашей страны“. Также он не будет спрашивать разрешение у Путина для применения оружия, если на Беларусь нападут).

Беларуси никто не угрожает. Эта вся риторика, что „мы обезопасим страну от нападения“ - пропагандистские нарративы. Лукашенко просто нужно оправдать происходящие. Возможно, ядерное оружие размещается даже без его ведома. Потому что мы об этом узнали от Путина.

Для Лукашенко всегда было голубой мечтой иметь ядерное оружие. Он хотел бы обладать этой условной красной кнопкой. Лукашенко говорит, что он будет всем управлять. В России говорят, что у него нет никакого контроля над этим. Они сами друг другу противоречат.

Конечно, размещение ядерного оружие - небезопасно для страны. Если вдруг оно будет применено и будет решение о контратаке со стороны НАТО, то Беларусь станет ее центром. Белорусы, которые пережили Чернобыль, понимают последствия. Размещение ядерного оружия чревато потерей суверенитета. Будет очень тяжело избавиться от присутствия российских военных. Таким образом Путин хочет укорениться в Беларуси. К тому же это открывает широкое поле для провокаций, Лукашенко это любит.

Все-таки Лукашенко не может самостоятельно принимать решения?

Я думаю, ему никто ядерную кнопку не доверит. Если считается, что у Путина есть какая-никакая стратегия, то Лукашенко такой безбашенный, что в порыве мести может использовать это оружие.