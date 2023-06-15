Пропавшая в Саку пожилая женщина найдена в лесу

В среду в районе 18:00 соседи Эльги сообщили, что женщину не видели с 13 июня, и дома ее тоже нет. Полиция сразу начала поиски, которые продолжались до раннего утра, но, к сожалению, безрезультатно. Отмечалось, что у Эльги проблемы с памятью, поэтому она может не найти дорогу домой самостоятельно.

Полиция просила всех, кто видел пропавшую или кто владеет информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру Центра тревоги112.

Во второй половине дня 15 июня поступило сообщение о том, что женщину нашли в местном лесу живой.

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