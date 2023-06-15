Полиция просит помощи: в Саку пропала пожилая женщина

Вчера в районе 18:00 соседи Эльги сообщили, что женщину не видели с 13 июня, и дома ее тоже нет. Полиция сразу начала поиски, которые продолжались до раннего утра, к сожалению, Эльгу так и не нашли. У Эльги проблемы с памятью, поэтому она может не найти дорогу домой самостоятельно.