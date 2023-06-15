15.06.2023, 11:14
Полиция просит помощи: в Саку пропала пожилая женщина
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поиске пропавшей в деревне Метсанурме волости Саку 90-летней Эльги.
Вчера в районе 18:00 соседи Эльги сообщили, что женщину не видели с 13 июня, и дома ее тоже нет. Полиция сразу начала поиски, которые продолжались до раннего утра, к сожалению, Эльгу так и не нашли. У Эльги проблемы с памятью, поэтому она может не найти дорогу домой самостоятельно.
Рост женщины около 160 см, она худощавого телосложения. К сожалению, неизвестно, в чем она была одета, когда выходила из дома. Полиция просит всех, кто видел Эльгу или кто владеет информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру Центра тревоги112.