Когда на работе становится жарковато: инспекция призывает следить за температурой рабочей среды в жаркую погоду

В прошлом году, чтобы защитить здоровье работников, Инспекция труда приостановила работу на пяти предприятиях, где проводилась физическая работа и температура окружающего воздуха поднималась выше 30 градусов Цельсия.

По словам руководителя службы надзора Инспекции труда Сильи Соон, работа в таких условиях может нанести вред здоровью работников, вызвать усталость и повлиять на безопасность условий труда. „Наша цель - чтобы каждый работник возвращался домой здоровым, поэтому мы призываем всех работодателей подумать о том, как обеспечить хорошие условия труда во время жаркой погоды“, - подчеркнула Силья Соон.

Чтобы сохранить здоровье и работоспособность своих работников, важно, чтобы работодатели принимали превентивные меры. Необходимые изменения могут быть внесены на рабочих местах с упреждением, чтобы работники лучше переносили летнюю жару.

По словам Соон, следует извлечь уроки из предыдущих летних периодов и при необходимости реорганизовать работу. „Часто о решениях задумываются только после наступления жары, но к тому времени может быть уже слишком поздно принимать дополнительные меры. Однако если работник уже сообщил о чрезмерно жарком рабочем месте, работодатель должен быстро отреагировать и найти решение“, - сказала она.

Несколько вариантов охлаждения

Найти способы охлаждения рабочего места следует, например, путем установки кондиционера или использования системы вентиляции. Кроме того, можно рассмотреть возможность создания затененных зон или использования материалов отражающих солнечный свет на фасадах зданий для снижения температуры внутри помещений.

Чтобы справиться с жарой, можно также рассмотреть возможность сделать график работы более гибким. Например, перенести рабочее время на раннее утро или поздний вечер, когда температура ниже. Если на рабочих местах высокая температура, работникам следует предоставлять дополнительные перерывы для охлаждения, например, в прохладной комнате отдыха.

В жаркую погоду важно пить много воды, поскольку регулярное потребление жидкости помогает компенсировать потерю жидкости при потоотделении и поддерживает баланс жидкости в организме.