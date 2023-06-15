Isamaa обратилась к президенту по поводу сокращения семейных пособий: „Нарушено конституционное право людей“

„Даже законодатели признали, что уменьшение семейных пособий нарушает защищенные Конституцией права. Однако в их объяснении указано, что для улучшения ситуации с государственным бюджетом законные ожидания семей могут быть нарушены. Кроме того, подчеркивается, что, поскольку закон действует столь короткое время, он ослабляет обоснованность правомерного ожидания. Это толкование Конституции, которое подрывает веру народа Эстонии в функционирование государства“, — говорится в обращении фракции Isamaa.

„В 1994 году в своем решении по делу № III-4/А-5/94 Верховный суд сформулировал принцип, говоря о законном ожидании: „Поправка к закону не должна противоречить субъектам права“. После увеличения семейных пособий сотни эстонских семей приняли решение завести ребенка, потому что увеличение пособий вселило в них уверенность даже в ситуации высокой инфляции в том, что создание семьи для них финансово осуществимо. Решение, которое долгосрочно влияет на семьи, люди приняли с уверенностью в завтрашнем дне, потому что за ним стояли все политические силы, представленные в Рийгикогу. Теперь у многодетных семей отнимается минимум 2400 евро в год, вместе с другими изменениями в законе даже больше, что является явным нарушением данного обещания“.