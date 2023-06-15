ФОТО | Черная ночь для украинцев: Россия нанесла комбинированный удар дронами и крылатыми ракетами

Воздушное командование ВСУ заявило, что в ночь на четверг силам ПВО удалось сбить все 20 запущенных беспилотников „Шахед“ и разведывательный беспилотник „Орлан-10“. Кроме них, по данным украинских военных, в воздушной атаке были использованы четыре крылатые ракеты, запущенные со стороны Каспийского моря.

„Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области“, - говорится в сообщении.

Иранские „Шахеды“ россияне запускали с северного и южного направлений, пишет Униан.

В свою очередь, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук уточняет, что 13 „Шахедов“ удалось перехватить над Одесской областью.

Силами РФ был нанесен удар по двум промышленным объектам в Кривом Роге. Ранения получил 38-летний мужчина, он госпитализирован, сообщает агентство Униан.

Есть существенные разрушения производственных сооружений. На предприятиях вспыхнул пожар, который спасатели уже ликвидировали. Повреждены газопроводы. Уничтожен шиномонтаж и автобус.



Одну ракету украинская система ПВО сбила. Обломки повредили авто.

