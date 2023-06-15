Рийгикогу принял заявление в поддержку создания специального трибунала, не все депутаты поставили подписи(2)
Сегодня Рийгикогу выступил с заявлением, в котором требует привлечь к ответственности лиц, спланировавших, подготовивших, инициировавших и совершивших преступление агрессии против Украины, а также призывает создать для этого специальный международный трибунал под эгидой ООН.
За принятие представленного 94 депутатами парламента Заявления Рийгикогу „О привлечении к ответственности за совершенное против Украины преступление агрессии“ (228 AE) проголосовали 85 депутатов. В заявлении, с которым Рийгикогу выступил на следующий день после дня памяти жертв июньской депортации, Рийгикогу поминает всех жертв преступлений агрессии, геноцида и депортаций Советского Союза и его правопреемника – Российской Федерации.
В заявлении Рийгикогу отмечает, что агрессивная война Российской Федерации против Украины – самый жестокий акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны, требующий адекватной правовой реакции. Согласно заявлению, преступление агрессии является наиболее тяжким международным преступлением, которое лежит в основе всех других преступлений, совершенных в Украине, и станет причиной совершения новых тяжких преступлений, а привлечение совершивших его лиц к ответственности – обязанность всей международной общественности. „Обязанность государств по всему миру – помимо привлечения к ответственности лиц, совершивших акты геноцида, преступления против человечности и военные преступления, также привлечь к ответственности тех, кто спланировал, подготовил, инициировал и совершил преступление агрессии в отношении Украины“, – сообщается в заявлении.
Рийгикогу указывает, что преступление агрессии по своей сути является преступлением, совершенным руководством государства, и уже в Нюрнбергской хартии был сформулирован принцип, согласно которому руководители, организаторы, инициаторы и пособники агрессивной войны, принявшие участие в составлении военных планов или в их исполнении, отвечают за все деяния, совершенные любым лицом в ходе выполнения этого плана. „Без суда над лицами, совершившими преступление агрессии, невозможно достичь справедливого и устойчивого мира в Украине и во всей Европе“, – отмечается в заявлении, согласно которому для суда над руководством Российской Федерации, совершившим преступление агрессии, необходимо создать специальный международный трибунал под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.
Согласно тексту заявления, Рийгикогу включает создание и обеспечение начала работы специального международного трибунала для производства по преступлению агрессии против Украины в число приоритетов внешней политики Эстонии. В заявлении Рийгикогу призывает правительство и президента поднимать этот вопрос на всех встречах с правительствами других государств; во всех международных организациях, членами которых Эстония является; на всех международных форумах, в которых Эстония принимает участие, а также укреплять сотрудничество с правительством Украины в вопросах расследования преступления агрессии и привлечения преступников к ответственности. „Рийгикогу призывает правительства и парламенты по всему миру, особенно союзников Эстонии, активно поддерживать создание специального международного трибунала под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН“, – указано в заявлении.
С начала прошлого года Рийгикогу выступил с семью заявлениями и одним обращением в поддержку Украины и с осуждением деятельности России. Среди прочего, Рийгикогу признал деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в военной агрессии против Украины геноцидом против украинского народа, объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу также поддержал создание Европейским союзом в Гааге центра расследования преступления агрессии Российской Федерации, призвал государства всего мира внести свой вклад в деятельность центра и продолжить прилагать усилия по созданию специального международного трибунала.
Заявление представили 94 из 101 депутата Рийгикогу. Под документом не было подписей представителей фракции EKRE Мартина Хельме, Марта Хельме, Сийма Похлака, Арво Аллера, Райна Эплера, Калле Грюнталя и Варро Вооглайда.
17 мая 2023 г. Рийгикогу принял представленное 95 депутатами заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. В соответствии с документом, это – единственный способ обеспечить основанный на правилах миропорядок, устойчивый мир и безопасность демократических европейских государств.