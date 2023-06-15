Спровоцировавший ДТП водитель покинул место происшествия

В 16.47 в деревне Неанурме волости Пылтсамаа Йыгеваского уезда на 130-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа неустановленный легковой автомобиль Kia Optima при перестроении выехал перед мотоциклом Suzuki VL 1500, которым управлял 38-летний мужчина. Для того чтобы избежать столкновения, мотоциклист повернул налево и въехал в отделяющее встречную полосу движения металлическое ограждение. Следовавшая по встречной полосе на легковом автомобиле Ford Mondeo 46-летняя женщина во избежание столкновения с мотоциклом тоже повернула налево и въехала в дорожное ограждение. Мотоциклиста доставили в больницу. Водитель легкового автомобиля Kia Optima уехал с места происшествия.

В 19.15 поступило сообщение о происшествии у дома по Вильяндискому шоссе, 41-а в Таллинне. 25-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Toyota Corolla, столкнулась с 37-летний велосипедистом, ехавшим по велосипедной дорожке, пересекающейся с дорогой. Велосипедиста доставили в больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

В 23.29 на Пярнуском шоссе в Таллинне у здания по улице Ярве, 2 41-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Toyota Corolla, въехала в следовавший перед ней легковой автомобиль Volvo V70, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Водителя Toyota доставили в больницу.

От управления транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения устранили одного водителя. Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.