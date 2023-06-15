Центристы: потребители универсальной услуги платят больше, их срочно надо перевести на биржевой пакет

Поэтому фракция Центристской партии в парламенте направила правительству предложение создать правовые механизмы для того, чтобы потребители универсальной услуги были автоматически переведены на биржевой пакет, так как цена электроэнергии на бирже ниже.



По словам заместителя председателя парламентской комиссии по экономике Лаури Лаатса, универсальная услуга себя изжила и больше не выполняет своих целей. „По состоянию на конец мая универсальной услугой пользовались более 200 000 потребителей. Они платят за электричество цену, значительно превышающую рыночную. Непонятно, почему правительство затягивает с переводом потребителей обратно на биржевой пакет. Почему государство заняло роль стороннего наблюдателя в ситуации, когда люди из-за недостатка в системе переплачивают за электроэнергию? Чтобы как можно скорее урезать пособия для многодетных семей, реформисты решили увязать голосование по соответствующему законопроекту с вотумом доверия правительству. В то же время коалиция спокойно наблюдает, как люди в условиях небывалого роста цен платят за электроэнергию необоснованно высокую цену“, - сказал Лаатс.



Лаатс отметил, что цена универсальной услуги в течение последних месяцев была в несколько раз выше биржевой цены. Например, в мае средняя биржевая цена составляла 6,56 центов за киловатт/час, а цена универсальной услуги – 19,24 цента за киловатт/час. „Правительство должно провести тщательный анализ с целью дать оценку, помогло ли (и если помогло, то в какой мере) создание универсальной услуги потребителям. Мы также считаем необходимым не позднее начала следующего отопительного сезона разработать долгосрочные решения, которые помогут обеспечить адекватную цену на электроэнергию для частных потребителей, местных самоуправлений и предприятий. Минувшая зима доказала, что при стечении определенных факторов биржевая цена может подскочить неоправданно высоко“, - сказал Лаатс.



По словам депутата, правительство обещало выйти с законопроектом, чтобы улучшить ситуацию, но...только осенью. „У правительства нет плана, как сделать услугу конкурентоспособной. Центристская партия готова прийти на помощь в этом вопросе и при необходимости инициировать внеочередные заседания парламента и летом. Коалиция проявляет неуместную поспешность в принятии законопроектов о повышении налогов и легализации однополых браков, однако на проблемы, связанные с доходами людей и предприятий, смотрит сквозь пальцы“, - добавил он.