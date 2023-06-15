Золотая лига: сборная Эстонии по волейболу совершила камбэк и обыграла Словакию

Хозяева лучше начали матч и в первой же партии быстро повели в счете 5:1. Эстонским волейболистам не удалось сократить отставание в счете, и Словакия выиграла стартовую партию со счетом 25:20. Аналогичный сценарий повторился и во второй партии, где Эстония проиграла со счетом 25:21.

Третья партия была равной до счета 13:12, но затем эстонские волейболисты совершили промежуточный рывок 5:1 и выиграли партию со счетом 25:20. В четвертой партии Эстония набрала целых шесть очков подряд при счете 18:18 и выиграла 25:20.

В решающей партии Эстония повела 8:4, но хозяева сравняли счет, и вскоре на табло была счет 13:13. Затем Эстония заработала два матчбола, но, к сожалению, ни один из них реализовать не удалось, а у Словакии, в свою очередь, было два шанса закончить игру. Однако им это не удалось, и Эстония наконец выиграла матч с третьей попытки.

В параллельном матче этой же группы, лидер сборная Чехии обыграла Финляндию со счетом 3:0.

У Эстонии три победы и два поражения в группе С, у Чехии четыре победы и одно поражение. Финляндия занимает третье место с двумя победами и четырьмя поражениями, а Словакия – четвертое с одной победой.

Чтобы выйти из группы, Эстонии нужно в последнем туре победить Финляндию со счетом 3:0 или 3:1 и надеяться, что Чехия выиграет не больше одной партии в матче со Словакией.

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