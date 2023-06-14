Полиция ищет свидетелей случившегося в Пылтсамаа ДТП

По предварительным данным, авария произошла, когда легковой автомобиль под управлением водителя, личность которого пока устанавливается, резко свернул перед мотоциклом Suzuki. Мотоциклист совершил левый поворот, чтобы избежать столкновения, и въехал в металлические дорожные ограждения на встречке.

Автомобиль Ford Mondeo, двигавшийся в противоположном направлении, совершил левый поворот, чтобы избежать столкновения с мотоциклом, и также врезался в дорожные ограждения.

Мужчина, управлявший мотоциклом, получил травмы и был доставлен в больницу.

В рамках выяснения обстоятельств аварии и установления личности водителя автомобиля, свернувшего перед мотоциклистом, полиция просит всех, кто стал свидетелем ДТП, связаться с Сулевом Юргенсоном, следователем Тартуского отделения полиции, по телефону 776 8433.

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