Eurostat: четверть жителей Эстонии в 2022 году были в зоне риска бедности(15)
В прошлом году 25,2% жителей Эстонии находились в зоне риска бедности или социальной маргинализации, сообщает Rus.ERR.
В Латвии риск бедности составил 26%, в Эстонии – 25,2%, в Литве – 24,6%, пишет Rus.LSM.lv со ссылкой на Европейское бюро статистики Eurostat.
В среднем по Евросоюзу в 2022 году риск бедности или социальной маргинализации составил 21,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в Чехии (почти 12%), самый высокий – в Румынии (почти 34,5%).
В число подверженных риску бедности попадают люди, которые живут в домохозяйствах и отвечают хотя бы одному критерию из следующих:
доход на уровне ниже 60% от среднего по стране;
неспособность или ограниченная способность справляться с непредвиденными расходами или выплачивать платежи по кредитам, ездить в отпуск, разнообразно питаться и так далее;
низкая интенсивность труда.
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