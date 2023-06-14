ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (476-й день) | СМИ: дорога в освобожденное ВСУ Сторожевое усеяна трупами российских военных

В ночь на среду российским ракетным обстрелам подверглась Одесса, а также Краматорск и Константиновка в Донецкой области. В Одессе погибли три человека, 13 получили ранения. В Донецкой области тоже трое погибших. Во всех населенных пунктах есть значительные разрушения.

Россия заявляет, что обстрелам ВСУ ночью подверглись несколько приграничных районов в Белгородской и Курской областях. Сообщается о двух пострадавших и разрушениях жилых и административных зданий.

Два человека пострадали в результате минометного обстрела деревни Грудская, заявил глава Брянской области Александр Богомаз. Пострадавших госпитализировали. В обстреле деревни губернатор обвинил ВСУ.

Минздрав Украины готовится к возможной вспышке холеры в затопленных районах на юге страны. Медики ведут активное наблюдение за эпидемиологической ситуацией на территориях, пострадавших вследствие разрушения Каховской ГЭС. К приему потенциальных пациентов с инфекционными заболеваниями подготовлены три больницы – в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. Уровень воды в Херсонской области между тем продолжает снижаться, сообщил в среду украинский штаб ликвидации последствий прорыва плотины.

По данным российских СМИ, в Украине ранен ближайший соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов, командующий чеченским батальоном „Запад-Ахмат“. Ранее некоторые источники сообщали, что Делимханов, возможно, убит, но эта информация пока не подтвердилась. Сам Кадыров сообщил, что Делимханов жив и здоров.

В среду правительство ФРГ утвердило первую Национальную стратегию безопасности Германии, в основу которой лег анализ ситуации в мире и на европейском континенте, и, в частности, российская угроза. Берлин намерен увеличить ежегодные расходы на оборону, усилить борьбу против шпионажа и диверсий, а также нарастить свой потенциал в космической отрасли.

Российская Госдума в среду приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые предусматривают штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток для граждан, нарушивших режим военного положения. Военное положение, предусматривающие ряд запретов и ограничений, сейчас введено в частично оккупированных Россией регионах Украины - Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

Нидерланды передадут Украине четыре чешских радара VERA-EG общей стоимостью 150 млн евро. Об этом министр обороны Нидерландов сообщила в письме парламенту. Министр обороны Кайса Оллонгрен поясняет, что это - пассивные радары (то есть, не излучающие собственный радиосигнал, а только улавливающие чужие сигналы) и они способны находить, идентифицировать и отслеживать цели над сушей и над морем.

Шесть человек погибли, попав под обстрел на автомобиле в Сумской области близ границы с Россией, сообщает Сумская областная прокуратура. Инцидент произошел 13 июня. Четверо из шести погибших – работники местного лесного хозяйства. Они ехали на УАЗе по лесной дороге примерно в семи километрах от госграницы. По информации пресс-службы областной прокуратуры, машина попала под артиллерийский обстрел, который велся со стороны России. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженному с умышленным убийством.