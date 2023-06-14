ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (476-й день) | СМИ: дорога в освобожденное ВСУ Сторожевое усеяна трупами российских военных
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Подводим итоги еще одного дня войны.
В ночь на среду российским ракетным обстрелам подверглась Одесса, а также Краматорск и Константиновка в Донецкой области. В Одессе погибли три человека, 13 получили ранения. В Донецкой области тоже трое погибших. Во всех населенных пунктах есть значительные разрушения.
Россия заявляет, что обстрелам ВСУ ночью подверглись несколько приграничных районов в Белгородской и Курской областях. Сообщается о двух пострадавших и разрушениях жилых и административных зданий.
Два человека пострадали в результате минометного обстрела деревни Грудская, заявил глава Брянской области Александр Богомаз. Пострадавших госпитализировали. В обстреле деревни губернатор обвинил ВСУ.
Минздрав Украины готовится к возможной вспышке холеры в затопленных районах на юге страны. Медики ведут активное наблюдение за эпидемиологической ситуацией на территориях, пострадавших вследствие разрушения Каховской ГЭС. К приему потенциальных пациентов с инфекционными заболеваниями подготовлены три больницы – в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. Уровень воды в Херсонской области между тем продолжает снижаться, сообщил в среду украинский штаб ликвидации последствий прорыва плотины.
По данным российских СМИ, в Украине ранен ближайший соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов, командующий чеченским батальоном „Запад-Ахмат“. Ранее некоторые источники сообщали, что Делимханов, возможно, убит, но эта информация пока не подтвердилась. Сам Кадыров сообщил, что Делимханов жив и здоров.
В среду правительство ФРГ утвердило первую Национальную стратегию безопасности Германии, в основу которой лег анализ ситуации в мире и на европейском континенте, и, в частности, российская угроза. Берлин намерен увеличить ежегодные расходы на оборону, усилить борьбу против шпионажа и диверсий, а также нарастить свой потенциал в космической отрасли.
Российская Госдума в среду приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые предусматривают штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток для граждан, нарушивших режим военного положения. Военное положение, предусматривающие ряд запретов и ограничений, сейчас введено в частично оккупированных Россией регионах Украины - Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.
Нидерланды передадут Украине четыре чешских радара VERA-EG общей стоимостью 150 млн евро. Об этом министр обороны Нидерландов сообщила в письме парламенту. Министр обороны Кайса Оллонгрен поясняет, что это - пассивные радары (то есть, не излучающие собственный радиосигнал, а только улавливающие чужие сигналы) и они способны находить, идентифицировать и отслеживать цели над сушей и над морем.
Шесть человек погибли, попав под обстрел на автомобиле в Сумской области близ границы с Россией, сообщает Сумская областная прокуратура. Инцидент произошел 13 июня. Четверо из шести погибших – работники местного лесного хозяйства. Они ехали на УАЗе по лесной дороге примерно в семи километрах от госграницы. По информации пресс-службы областной прокуратуры, машина попала под артиллерийский обстрел, который велся со стороны России. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженному с умышленным убийством.
Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на захваченную РФ Запорожскую АЭС отложен из соображений безопасности. Об этом, пишет „Интерфакс — Украина“, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Накануне Гросси прибыл в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. 14 июня глава МАГАТЭ должен был отправиться с визитом на ЗАЭС. „Гросси в Украине. Вопрос с его визитом на ЗАЭС должен решиться в ближайшие дни. Я не могу давать оценку ситуации — продолжаются боевые действия, и ситуацию оценивают военные. Это ответственность за жизнь“, — сказал Галущенко. Он надеется, что визит Гросси на станцию состоится.
Дорога в освобожденное ВСУ Сторожевое усеяна трупами российских военных – Reuters
Информационное агентство Reuters опубликовало репортаж из села Сторожевое в Донецкой области, которое было недавно освобождено ВСУ в ходе наступления на так называемом „Времевском выступе“. Корреспондент Reuters сообщает, что дорога в этот населенный пункт усеяна трупами убитых российских военных.
В репортаже не уточняется, сколько именно убитых военнослужащих лежит на дороге и вдоль нее, однако Reuters публикует несколько фотографий, на которых видны останки людей в российской военной форме. Некоторые из тел остались около уничтоженной бронетехники, некоторые – на соседних полях.
В самом селе Сторожевое одноэтажные жилые дома значительно пострадали от обстрелов, сообщает корреспондент агентства. Населенный пункт выглядит опустевшим, его жители либо уехали, либо прячутся.
ВСУ объявили об освобождении Сторожевого в понедельник. Это один из четырех населенных пунктов, в которые украинские войска вошли после первого значительного продвижения в ходе контрнаступления. Остальные три населенных пункта – это Нескучное, Благодатное и Макаровка.
Западные чиновники заявили, что нынешнее наступление ВСУ обходится Украине дорого, поскольку российские войска хорошо обороняются, используя основательно подготовленные оборонительные линии.
Как предупреждают чиновники, не стоит ждать, что под ударом украинских сил российская оборона быстро развалится. Вместо этого стоит готовиться к „многомесячной изматывающей войне, цена которой будет высокой“.
Собеседники Би-би-си подтвердили, что ВСУ продвинулись на расстояние семь километров и освободили четыре населенных пункта к югу от села Великая Новоселка в Донецкой области.
Однако они добавляют: „Российские силы в целом хорошо проявили себя в обороне на основательно подготовленных позициях и отступили за тактические линии. Этот „маневренный подход“ становится проблемой для украинцев – и он также дорого обходится наступающим силам. Поэтому пока продвижение было медленным“.
Чиновники отмечают, что потери украинской бронетехники на минных полях были ожидаемыми. По их словам, большая часть машин была уничтожена не полностью, а их экипажам в основном удавалось выжить.
Генсек НАТО: никто и не рассчитывал, что Украина будет наступать без потерь
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая в среду на вопрос журналистов о потерях Украины в наступлении на южном фронте, сказал, что потери неизбежны, и задача союзников Украины - обеспечить поставки ей оружия и техники, чтобы она продолжала наступление.
„Потери, конечно, будут, в том числе и в современной технике НАТО. Никто не рассчитывал, что потери будут нулевыми. Такова реальность: там идут очень жестокие бои“, - цитирует Столтенберга агентство AFP.
„Когда начинаешь такое большое контрнаступление против статичной и хорошо подготовленной линии обороны, которая включает минные поля, противотанковые рвы, „зубы дракона“, то, конечно, будут потери [...] но украинцы продвигаются, они показали, что они очень профессиональны“, - дает более развернутую цитату агентство „Интерфакс-Украина“.
Военные эксперты на основе открытых данных подсчитали, что в атаках последних дней на южном фронте украинские подразделения потеряли, в частности, около полутора десятков американских бронемашин MRAP и, вероятно, по меньшей мере три танка Leopard двух разных модификаций.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
Войска РФ в течение суток нанесли 37 авиационных ударов, а также совершили 32 обстрела из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
На лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях произошло 39 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах Веселого, Ягодного, Берховки, Авдеевки и Марьинки.
Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 11 районов сосредоточения живой силы, один зенитно-ракетный комплекс и три станции радиоэлектронной борьбы противника.