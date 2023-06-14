14.06.2023, 19:35
Пропавший в Харьюмаа 45-летний Мартти найден
ФОТО: PPA
45-летний Мартти, который ушел из своего дома в Виймси, найден.
14 июня в 8.30 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 45-летний Мартти 13 утром ушел из своего дома в деревне Рандвере, его родственники не могут связаться с ним и беспокоятся за него.
Полиция связалась с родственниками и знакомыми мужчины и проверила его возможное местонахождение. но поиски результатов не дали.
Поздно вечером в среду полиция сообщила, что мужчина найден.
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