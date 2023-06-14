Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа 45-летнего Мартти

Сегодня в 8.30 утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 45-летний Мартти вчера утром ушел из своего дома в деревне Рандвере, его родственники не могут связаться с ним и беспокоятся за него.

Полиция связалась с родственниками и знакомыми мужчины и проверила его возможное местонахождение, но до сих пор его не нашли.

Рост Мартти - около 177 см, у него стройное телосложение, лысина. Он был одет в синюю футболку и черную кожаную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто видел Мартти или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону 112.

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