„Большое количество посетителей выражают мне поддержку“: в Нарве сгорел фудтрак владельца кафе Alex Kohvik
„Ушел в историю...“ - так написал о своем сгоревшем вчера фудтраке Александр Лушин, владелец любимого нарвитянами кафе Alex Kohvik. Его фуд-бизнес начался когда-то именно с него. Александр предполагает, что фургон подожгли. Вместе с ним также сильно пострадала машина, нанесенный ущерб оказался велик.
По сообщению Спасательного департамента, в 4:33 утра спасатель выехал на улицу Линда, где на парковке горел фудтрак. Внутри находились два пропановых баллона, которые спасатели извлекли. Работы по эвакуации закончились в 7:29 утра. Следователь Спасательного департамента поехал на место только сегодня. Дело передано в полицию. „Если обнаружат следы поджога, то мы будем этим заниматься“, - ответили нам в полиции Нарвы. Это станет понятно в течение недели. Сейчас просматриваются уличные камеры наблюдения.
Александр уверен, что это был поджог. „Надеюсь, что расследование установит, кто и с какой целью совершил его, - говорит Лушин. - Большое количество посетителей мне выражают поддержку, многие друзья и знакомые также звонили и писали. Честно, даже не предполагал, что меня окружает столь большое количество замечательных людей, которые ценят меня и то, чем я занимаюсь“.
Многие нарвитяне предлагают Александру финансовую поддержку, но он отказывается от нее.
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