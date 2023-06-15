Правда ли, что на фото показан темнокожий солдат армии РФ с позывным Уголь?
В июне 2023 года в соцсетях появилось изображение якобы темнокожего российского военнослужащего с неполиткорректным прозвищем. Мы проверили, реальный ли это кадр и существует ли такой человек.
На вирусной картинке показан темнокожий мужчина в тельняшке на фоне военной техники. Подпись на изображении гласит, что этот человек — командир отделения с позывным Уголь, а в некоторых публикациях уточняется, что он родом из Анголы. Авторы вирусных постов подчёркивают, что это не кадр из „очередного сериала от Netflix“, и шутят, что „сейчас бы западных либералов кондрашка схватила“.
Такие записи размещены в Telegram-каналах „Рифмы и панчи 🔞+» (91 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Что творится?» (39 000), „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (14 000), „Гусиная ферма» (13 000), „Новости и сводки ДНР Донецк | СВО» (12 000), „Птенец» (3000) и др. Наиболее виральный пост, который „Проверено“ смогло найти, появился во „ВКонтакте“ в паблике „Рифмы и панчи“: на момент написания этого разбора он собрал более 300 000 просмотров и 7200 лайков. Во „ВКонтакте“ можно найти и другие записи об Угле (примеры тут и тут). Кроме того, соответствующие публикации есть в „Дзене», а один из англоязычных твитов с вирусным изображением получил более 93 000 просмотров.
Разошедшееся изображение представляет собой не самостоятельное фото — это скриншот видеозаписи, в правом верхнем углу которой находится эмблема Министерства обороны РФ. В официальном Telegram-канале ведомства „Проверено“ нашло ролик, опубликованный ещё 10 июня, где действительно был показан командир отделения с позывным Уголь — он рассказал, в чём заключается работа ремонтного батальона. Однако на видео этот военнослужащий выглядит совсем не так, как в вирусных постах.
Видео: Минобороны России
Цвет кожи, нос и некоторые другие детали лица бойца по прозвищу Уголь на оригинальных кадрах отличаются. Судя по тому, что на виральном изображении показаны то же положение головы, взгляд и родинка на щеке, что и у человека из видео Минобороны РФ, автор подделки воспользовался одним из многочисленных приложений по изменению внешности людей на фото. При этом вышло неаккуратно, поскольку часть шеи героя ролика осталась с другим оттенком кожи.
Самая ранняя публикация из тех, что нашло „Проверено“, была размещена 12 июня 2023 года в 10:43 по московскому времени в Telegram-канале Putin TG Team (62 000 просмотров). Этот канал — один из рекордсменов по количеству упоминаний в наших разборах. Например, в Putin TG Team публиковали поддельные фото от анонимных подписчиков, фальшивые видеорепортажи телеканалов и сториз знаменитостей, смонтированные ролики, сатирические новости под видом реальных, фейковые скриншоты сайтов и видео с улиц, изображения несуществующих учебников, граффити и обложек иностранных журналов — и это далеко не полный список. Причём этот канал не первый раз оказывается первоисточником дезинформации.
Итог: Фейк