Правда ли, что на фото показан темнокожий солдат армии РФ с позывным Уголь?

Разошедшееся изображение представляет собой не самостоятельное фото — это скриншот видеозаписи, в правом верхнем углу которой находится эмблема Министерства обороны РФ. В официальном Telegram-канале ведомства „Проверено“ нашло ролик , опубликованный ещё 10 июня, где действительно был показан командир отделения с позывным Уголь — он рассказал, в чём заключается работа ремонтного батальона. Однако на видео этот военнослужащий выглядит совсем не так, как в вирусных постах.

Цвет кожи, нос и некоторые другие детали лица бойца по прозвищу Уголь на оригинальных кадрах отличаются. Судя по тому, что на виральном изображении показаны то же положение головы, взгляд и родинка на щеке, что и у человека из видео Минобороны РФ, автор подделки воспользовался одним из многочисленных приложений по изменению внешности людей на фото. При этом вышло неаккуратно, поскольку часть шеи героя ролика осталась с другим оттенком кожи.