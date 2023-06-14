Действительно ли логисты PPA пересекли границу по ошибке?

Волость Сетомаа была образована в 2017 году и входит в состав уезда Вырумаа. На востоке волость Сетомаа граничит с Российской Федерацией. Юллар Тамм из волостного собрания отмечает, что вокруг пограничного перехода Лухамаа и Койдула заблудиться сложно – там граница четко видна. Однако у погранпункта Саатсе – вполне возможно. „Я смотрю эти схемы, где проходили логисты, и сказал бы, что это случилось просто по невнимательности, – считает Тамм. – Скорее всего, асфальтированная дорога их сбила с пути. Вероятно, там не была проведена линия границы, и они просто по невнимательности переехали через эту воображаемую линию на территорию России“.

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Тем не менее он подчеркивает, что вдоль границы с эстонской стороны стоят и предупреждающие знаки, и пограничные столбы. „Возможно, еще сказался жаркий день (в Выру в тот день было около 23 градусов, – прим. ред.), может, солнце слепило, да и работники к тому же немолодые (одному 61 год, другому 57 лет – прим. ред.), вот случайно и пересекли эту воображаемую линию“, – делится Тамм.

Логистов задержали в ходе подготовки работ по обслуживанию границы. На вопрос, какого рода работы там необходимо выполнять, Тамм ответил так: „Например, нужно косить траву не реже двух раз в год. Стричь кустарник. К тому же, надо проверять колючую проволоку – в нее часто попадают животные и погибают“.

Если не выкашивать траву и кустарники, то проволоку не будет видно.

„Я знаю, что в поселке Вярска мужчины как-то вытащили труп лося“, – рассказывает Тамм и добавляет, что животные тем самым еще и разрушают приграничную инфраструктуру, которую также нужно приводить в порядок.