Действительно ли логисты PPA пересекли границу по ошибке?(34)
13 июня российские пограничники задержали возле пограничного пункта Саатсе логистов PPA. Cудьба эстонцев до сих пор неизвестна. RusDelfi связался членами волостного собрания Сетомаа, чтобы понять, какова вероятность случайно пересечь границу.
Волость Сетомаа была образована в 2017 году и входит в состав уезда Вырумаа. На востоке волость Сетомаа граничит с Российской Федерацией. Юллар Тамм из волостного собрания отмечает, что вокруг пограничного перехода Лухамаа и Койдула заблудиться сложно – там граница четко видна. Однако у погранпункта Саатсе – вполне возможно. „Я смотрю эти схемы, где проходили логисты, и сказал бы, что это случилось просто по невнимательности, – считает Тамм. – Скорее всего, асфальтированная дорога их сбила с пути. Вероятно, там не была проведена линия границы, и они просто по невнимательности переехали через эту воображаемую линию на территорию России“.
Тем не менее он подчеркивает, что вдоль границы с эстонской стороны стоят и предупреждающие знаки, и пограничные столбы. „Возможно, еще сказался жаркий день (в Выру в тот день было около 23 градусов, – прим. ред.), может, солнце слепило, да и работники к тому же немолодые (одному 61 год, другому 57 лет – прим. ред.), вот случайно и пересекли эту воображаемую линию“, – делится Тамм.
Логистов задержали в ходе подготовки работ по обслуживанию границы. На вопрос, какого рода работы там необходимо выполнять, Тамм ответил так: „Например, нужно косить траву не реже двух раз в год. Стричь кустарник. К тому же, надо проверять колючую проволоку – в нее часто попадают животные и погибают“.
Если не выкашивать траву и кустарники, то проволоку не будет видно.
„Я знаю, что в поселке Вярска мужчины как-то вытащили труп лося“, – рассказывает Тамм и добавляет, что животные тем самым еще и разрушают приграничную инфраструктуру, которую также нужно приводить в порядок.
Коллега Тамма Райво Кунст (Избирательный союз Объединенной Сетомаа) подтверждает, что на границе все маркировано и даже продублировано. Однако оговаривается и заявляет, что границы как таковой нет, есть контрольная линия. Кунсту тоже кажется, что в случае с логистами имела место человеческая невнимательность. Со стороны России, например, иногда в Эстонию также забредали случайные путники. „Чаще всего это были грибники. Они так увлечены сбором, что просто не обращают ни на что внимания, – рассказал Кунст. – Но потом им выписывают штраф – в качестве напоминания, что нужно быть внимательнее, и отпускают“.
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