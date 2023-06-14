Союз тенниса Эстонии решил прекратить поддержку спортсменов, связанных с Россией

Союз тенниса Эстонии прекратит поддержку других лиц из сферы спорта, которые связаны с российскими или белорусскими спортсменами или соревнованиями, проходящими в России или Беларуси.

„События последних месяцев показали, что мы не можем оставлять расплывчатой нашу позицию по поводу игр со спортсменами из России и Беларуси и любых контактах с этими странами в сфере тенниса. Нужна ясность и конкретика, которые, надеемся, сегодняшнее решение обеспечит нашим спортсменам. Это решение позволит спортсменам в дальнейшем сосредоточиться на спорте, а не ломать голову над трудными решениями, так как не было дано четких указаний, как действовать в подобных ситуациях“, - прокомментировал решение генеральный секретарь Союза тенниса Эстонии Аллар Хинт.