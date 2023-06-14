Союз тенниса Эстонии решил прекратить поддержку спортсменов, связанных с Россией
На заседании в среду правление Союза тенниса Эстонии установило новые четкие ограничения, связанные с агрессией России и ее союзника Беларуси в Украине. Ограничения вступят в силу с 15 июня и будут распространяться на спортсменов, участвующих в турнирах под эгидой Международной федерации тенниса.
Список ограничений для эстонских теннисистов
Союз тенниса Эстонии прекратит поддержку спортсмена, играющего в одной команде с гражданами России или Беларуси.
Союз тенниса Эстонии прекратит поддержку спортсмена, которого тренирует тренер, являющийся гражданином России или Беларуси.
Союз тенниса Эстонии прекратит поддержку тренера, который тренирует спортсмена, являющегося гражданином России или Беларуси.
Союз тенниса Эстонии прекратит поддержку спортсмена, тренера или судьи, которые участвуют в теннисных матчах, проводимых в России или Беларуси.
Союз тенниса Эстонии прекратит поддержку других лиц из сферы спорта, которые связаны с российскими или белорусскими спортсменами или соревнованиями, проходящими в России или Беларуси.
Ограничение на выплату пособий включает всю финансовую поддержку, в том числе поддержку спортсменов, тренеров, судей, стипендию, возмещение командировочных расходов, выплату суточных и т.д.
Ограничение на выплату пособий действует в течение 12 месяцев с момента события, являющегося основанием для этого ограничения.
Помимо прекращения выплаты пособий, на спортсменов, тренеров, судей или лиц, участвующих в организации спортивных мероприятий, которые нарушают вышеуказанные ограничения, распространяется 12-месячный запрет на участие в соревнованиях под эгидой Союз тенниса Эстонии.
В случае, если Союз тенниса Эстонии ранее получал поддержку от Эстонского олимпийского комитета или спонсоров, которая направлена на поддержку конкретного спортсмена, тренера, судьи или другого лица, нарушающего вышеуказанные ограничения, Союз тенниса вернет полученные деньги.
„События последних месяцев показали, что мы не можем оставлять расплывчатой нашу позицию по поводу игр со спортсменами из России и Беларуси и любых контактах с этими странами в сфере тенниса. Нужна ясность и конкретика, которые, надеемся, сегодняшнее решение обеспечит нашим спортсменам. Это решение позволит спортсменам в дальнейшем сосредоточиться на спорте, а не ломать голову над трудными решениями, так как не было дано четких указаний, как действовать в подобных ситуациях“, - прокомментировал решение генеральный секретарь Союза тенниса Эстонии Аллар Хинт.
„Мы надеемся, что примеру Союза тенниса Эстонии теперь последуют и другие теннисные федерации по всему миру“, - добавил Хинт.
В правление Союза тенниса Эстонии входят Энн Пант, Пааво Ныгене, Реэт Хяэль, Сильвер Воху, Марет Ани, Аллар Леванди, Таави Ояла, Хелен Тялли и Тоомас Куум.
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