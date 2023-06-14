ФОТО И ВИДЕО C ДРОНА | Пожар в Тарту недалеко от Эстонского национального музея локализован. Движение в окрестностях все еще ограничено

По данным Спасательного департамента, пожар не угрожает находящемуся в непосредственной близости жилому району.

На место происшествия прибыли спасательные подразделения из нескольких регионов. Полиция регулирует движение на месте происшествия и перекрыла несколько дорог в непосредственной близости от пожара.

По словам фотографа Delfi, который был на месте происшествия в 16 часов, в лесу рядом с жилыми домами горели кучи сложенных веток высотой около шести-семи метров. По словам фотографа, жар от огня ощущался на расстоянии нескольких десятков метров.

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