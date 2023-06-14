Депутат нарвского горсобрания Игорь Андреев: „Надо освободить от уплаты земельного налога пенсионеров“

В 2022 году Земельный департамент провел переоценку стоимости земли (последняя оценка проводилась более 20 лет назад), по результатам которой цена земли для жилой застройки в Нарве выросла более чем в семь раз.

Поскольку стоимость земли в разных частях Эстонии изменилась не одинаково, то государство предоставило право местным самоуправлениям самостоятельно устанавливать налоговую ставку на землю в диапазоне от 0,1% до 0,5% в год для жилой земли.

Новые ставки земельного налога должны быть установлены не позднее 1 июля 2023 года. Предложение нарвских чиновников - сделать ставку 0,13%.

Кто не платит земельный налог?

Если человек прописан в квартире, то за нее земельный налог он, как правило, не платит, если же имеет несколько квартир, то за те, в которых не прописан, он обязан вносить налоги.

В Нарве изменения в порядке об уплате земельного налога в основном коснутся тех людей, у которых кроме квартиры имеются, например, дача или приусадебный участок, где собственник не может быть прописан и где он не проживает постоянно.

Большинство владельцев нарвских дач, а их рядом с городом очень много, это люди уважаемого возраста. Если все-таки земельный налог увеличится, то справятся ли они с оплатами?

Важный момент, который отметил депутат нарвского городского собрания Игорь Андреев, это то, что самоуправление может освободить от земельного налога получателя пенсии или лицо, которое имеет частичную или полную нетрудоспособность. Сейчас от налога освобождены только люди, репрессированные в годы советской власти.