ЧП и криминал
14.06.2023, 15:37

Полиция просит помощи в поисках 91-летнего Мартина

 
Politsei otsib Martinit.
Politsei otsib Martinit.
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 91-летнего Мартина, который сегодня утром ушел из дома по уходу в Пярну.

Мартин ушел из дома по уходу на улице Супелусе в Пярну сегодня в 7 утра.


Полиция проверила различные места, куда мог направиться мужчина, но, к сожалению, безрезультатно.


Мартин ростом около 180 см, телосложение крупное, лысый. К сожалению, неизвестно, во что он, уходя, был одет.

Politsei otsib Martinit.


Полиция просит всех, кто видел Мартина или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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