14.06.2023, 15:37
Полиция просит помощи в поисках 91-летнего Мартина
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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 91-летнего Мартина, который сегодня утром ушел из дома по уходу в Пярну.
Мартин ушел из дома по уходу на улице Супелусе в Пярну сегодня в 7 утра.
Полиция проверила различные места, куда мог направиться мужчина, но, к сожалению, безрезультатно.
Мартин ростом около 180 см, телосложение крупное, лысый. К сожалению, неизвестно, во что он, уходя, был одет.
Полиция просит всех, кто видел Мартина или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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