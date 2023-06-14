Полиция просит помощи в поисках 91-летнего Мартина

Мартин ушел из дома по уходу на улице Супелусе в Пярну сегодня в 7 утра.



Полиция проверила различные места, куда мог направиться мужчина, но, к сожалению, безрезультатно.



Мартин ростом около 180 см, телосложение крупное, лысый. К сожалению, неизвестно, во что он, уходя, был одет.



Полиция просит всех, кто видел Мартина или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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