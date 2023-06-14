Полиция просила помощи в поисках 91-летнего мужчины

Мартин ушел из дома по уходу на улице Супелусе в Пярну сегодня в 7 утра. Полиция проверила различные места, куда мог направиться мужчина, но потом решила попросить помощи у общественности.

Полиция просила всех, кто видел пропавшего или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Через небольшой промежуток времени поступило сообщение о том, что мужчина найден и с ним все в порядке.

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