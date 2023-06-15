Кая Каллас о повышении налога с оборота для СМИ: мораль этой истории такова - ни одно доброе дело не останется безнаказанным

„Мораль этой истории такова: ни одно доброе дело не останется безнаказанным, - сказала на состоявшемся сегодня парламентском инфочасе Кая Каллас, напомнив о том, что в прошлом году ставка налога с оборота для СМИ была снижена с 9% до 5%. - Налог с оборота - это налог, который платит конечный потребитель. Все налоговые льготы должны быть в интересах конечного потребителя. Что случилось в 2022 году, когда мы снизили НСО для СМИ с 9% до 5%? Это снижение НСО не дошло до конечного потребителя. Наоборот, по сравнению с 1 июля 2022 года, когда ставка НСО была 9%, цены на газеты в мае 2023 года выросли на 10,25%, и это в ситуации, когда мы снизили налог на 4%“.

„Что произошло после того, как мы снизили НСО для СМИ? Газеты перестали выходить по понедельникам. После снижения налога с оборота цены повысились, - добавила премьер-министр, подчеркнув, что в соответствии с правилами допустимы две разные налоговые льготы. - В ситуации, когда на лекарства и для учреждений размещения действует ставка НСО в размере 9%, мы должны повысить НСО для СМИ“.

Газеты, как сказала Каллас, дорожали быстрее, чем потребительская корзина. „Я веру в ту журналистику, какой она была в 2009–2022 годах, когда налог с оборота составлял 9%. Она будет доступна и впредь, и журналисты Эстонии будут и дальше делать хорошую работу“, - сказала Каллас.

На днях главные редакторы республиканских, уездных и местных изданий, входящих в Союз медиапредприятий Эстонии, выступили с заявлением, в котором раскритиковали решение правительства.