Пикет в поддержку соратницы Навального Лилии Чанышевой прошел в Таллинне
В Таллинне политические активисты вышли с пикетом к посольству РФ. Поводом послужило то, что сегодня в России посадили на 7,5 лет по делу об „экстремизме“ Лилию Чанышеву, возглавлявшую штаб Навального в Уфе. Самого Навального менее чем через неделю тоже начнут судить за „экстремизм“.
„Мы требуем от властей РФ немедленно освободить Лилию Чанышеву которую незаконно осудили на 7,5 лет колонии. Посадили ее, за то , что она разоблачала коррупционеров и лично главу Башкирии. За то, что она боролась с режимом Путина вместе с Алексеем Навальным и была главой штаба Навального в Уфе. Мы вышли для того, чтобы показать свою солидарность с Лилией и всеми политическими заключенными. Чтобы весь мир видел, что творится беззаконие в России. И кто говорит там правду - в опасности! Свободу Лилии Чанышевой, свободу политзаключенным!“, - прокомментировал участник пикета Алексей Павлов.
Лилию Чанышеву признали виновной в „призывах к экстремизму“, „создании экстремистского сообщества“ с использованием служебного положения и „создании организации, нарушающей права граждан“. Также суд назначил ей 400 тысяч российских рублей (примерно 4500 евро) штрафа. Прокуратура просила для Чанышевой 12 лет колонии и штраф 700 тысяч. Процесс проходил в закрытом режиме.
Лилия Чанышева находится под стражей с ноября 2021 года. Она стала первой задержанной в рамках дела о создании „экстремистского сообщества“, которое было возбуждено против Навального и его сторонников в сентябре 2021 года, вскоре после признания структур политика „экстремистскими организациями“. По версии следствия соратники Навального вели свою деятельность с целью „дестабилизации обстановки в регионах, создания протестного настроения у населения и формирования общественного мнения о необходимости насильственной смены власти“. Чанышева в январе 2022 года была внесена Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.
19 июня состоится первое заседание по уголовному делу об „экстремизме“ в отношении самого Алексея Навального.
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