Пикет в поддержку соратницы Навального Лилии Чанышевой прошел в Таллинне

„Мы требуем от властей РФ немедленно освободить Лилию Чанышеву которую незаконно осудили на 7,5 лет колонии. Посадили ее, за то , что она разоблачала коррупционеров и лично главу Башкирии. За то, что она боролась с режимом Путина вместе с Алексеем Навальным и была главой штаба Навального в Уфе. Мы вышли для того, чтобы показать свою солидарность с Лилией и всеми политическими заключенными. Чтобы весь мир видел, что творится беззаконие в России. И кто говорит там правду - в опасности! Свободу Лилии Чанышевой, свободу политзаключенным!“, - прокомментировал участник пикета Алексей Павлов.

Лилию Чанышеву признали виновной в „призывах к экстремизму“, „создании экстремистского сообщества“ с использованием служебного положения и „создании организации, нарушающей права граждан“. Также суд назначил ей 400 тысяч российских рублей (примерно 4500 евро) штрафа. Прокуратура просила для Чанышевой 12 лет колонии и штраф 700 тысяч. Процесс проходил в закрытом режиме.

Лилия Чанышева находится под стражей с ноября 2021 года. Она стала первой задержанной в рамках дела о создании „экстремистского сообщества“, которое было возбуждено против Навального и его сторонников в сентябре 2021 года, вскоре после признания структур политика „экстремистскими организациями“. По версии следствия соратники Навального вели свою деятельность с целью „дестабилизации обстановки в регионах, создания протестного настроения у населения и формирования общественного мнения о необходимости насильственной смены власти“. Чанышева в январе 2022 года была внесена Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

19 июня состоится первое заседание по уголовному делу об „экстремизме“ в отношении самого Алексея Навального.

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