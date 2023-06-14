На границе Эстония-Россия в Нарве пробки: задержки до 20 часов

Участники группы фейсбука „Граница Нарва-Ивангород“ сообщают, что стоят на выезде из Нарвы от трех до двадцати часов. Такая ситуация сохраняется несколько суток. Об этом пишут и российские медиа, сообщая, что автомобилисты, пытающиеся пересечь российско-эстонскую границу в контрольно-пропускном пункте „Ивангород - Нарва“ в Ленинградской области, проводят по данным на 13 июня в очереди от часа до 14 часов.