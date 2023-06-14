Румынский клуб задолжал бывшему капитану „Левадии“ зарплату за четыре месяца

Об этом сам Леписту, выступавший за „Миовени“ с января по конец мая, рассказал в интервью порталу Soccernet.ee.

„Когда я туда перешел, они мне все наперебой обещали, что проблемы с зарплатой решены, что все в порядке. Главный тренер лично мне обещал, что теперь все хорошо“, - отметил Брент Леписту.

Однако в действительности, сказал эстонский футболист, все оказалось не так. Через полтора месяца платить зарплаты игрокам перестали.

„После этого мотивация в команде упала. Та аура сплоченности, которая была в коллективе, полностью развалилась“, - признал Леписту.

По его словам, в последний месяц руководство клуба оказывало на иностранцев давление, чтобы они сами ушли. Также, со слов эстонского футболиста, руководство „Миовени“ призывало легионеров отказаться от части требований, чтобы получить хоть какие-то деньги, грозя в противном случае обанкротить клуб.

Вернувшись в Эстонию, Брент Леписту надеется получить часть зарплаты - такой договоренности его агент достиг с руководством „Миовени“. Однако уверенности в том, что румыны выполнят обещание, у него нет.

В понедельник Леписту подписал контракт с „Левадией“.

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