Читатель: можно ли купаться на Штромке? Отвечает старейшина района

„Раньше говорили о загрязнении и плохом качестве воды на Штромке. Сегодня отличная погода. Температура воды 19 градусов и висит зеленый флаг. Безопасно ли сейчас купаться на пляже?“ - написал в редакцию Дмитрий.

„На Штромке можно купаться, но все же следует придерживаться рекомендаций пляжной охраны“, - ответила RusDelfi Мануэла Пихлап.

По ее словам, результаты анализов проб воды, взятых в этом сезоне, хорошие. „Пробы воды, взятые 5 июня, также в порядке (информация Департамента здоровья о качестве воды для купания). Загрязнение нефтепродуктами было ликвидировано со Штромки этой весной. Всего было выкопано более 250 тонн загрязненного грунта. Анализ проб почвы показал, что пляж защищен от загрязнения. Результаты анализа проб воды на предмет нефтепродуктов тоже в порядке“, - резюмировала она.

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