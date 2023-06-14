Соцсети сообщили о ранении депутата Госдумы РФ и соратника Кадырова. Командир отряда „Ахмат“ назвал сообщения фейками

Ранее воюющий в ВСУ политолог Кирилл Сазонов написал в фейсбуке, что кортеж Делимханова был якобы обстрелян в Запорожской области. Вместе с депутатом якобы погибли около 200 человек из его сопровождения. Тела, как утверждает Сазонов, были вывезены на вертолетах, чтобы сохранить случившееся в тайне.

Подтверждения этой информации нет.

В телеграм-канале Рамзана Кадырова вскоре появился пост, в котором глава Чечни заявил, что Делимханов не выходит на связь.

„Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать“, — говорится в посте.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов передал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что Делимханов жив. „Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: „Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам“», — написал Кузнецов в своем телеграм-канале.

13 июня Кадыров писал в телеграме, что Делимханов по его поручению встретился в Белгородской области с губернатором Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством регионального управления Росгвардии.

Адам Делимханов жив и находится в Чечне, заявил командир спецназа „Ахмат“ Апты Алаудинов „Это все фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике [Чечне] — поехал к Рамзану Ахматовичу“, — приводит слова Алаудинова российское государственное агентство ТАСС.

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