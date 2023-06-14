Корреспондент RusDelfi, попавший под обстрел: отвык от взрывов за долгое время, пока не был в горячих точках

Роман рассказывает, что в этот раз поехал снимать, как ремонтируют танки недалеко от линии фронта. „Там некоторые танки просто стояли в укрытии, в так называемой закрытой позиции. Мы проехали несколько объектов. Возле второго танка меняли масло, и я вместе с техниками был на башне, — вспоминает Роман. — Внезапно начала работать очередь взрывов, я неожиданно побежал и стал перепрыгивать через людей. Спрыгивая с башни, уже в полете понимал, что взрывы глухие. Значит не по нам. Первая реакция — отвык от взрывов за долгое время, что не был в горячих точках“.

Роман признается, что первая череда взрывов вернула его к реальности. Под обстрел журналист с коллегами попал у другого танка.

„Со мной в тот момент были пресс-секретарь и фотограф одной из бригад. И тут раз — прилетает. Перед съемкой нас, конечно, проинструктировали, что в данном случае можно прятаться под танк. У меня сразу возник вопрос, потому что слышал, что под танк нельзя прятаться. Ребята пояснили, что в открытой местности, когда ты в поле, например, и правда нельзя. Танк там - мишень, место, куда точно будут стрелять. Тут же стреляли наугад. И, скорее всего, броня защитит“.

Под такой обстрел, где все произошло близко, наш корреспондент попал первый раз.

„В этот момент кто-то врассыпную, кто-то под танк. Причем сами танкисты не особо испугались, сказали, что далеко. Ну, как далеко? Относительно близко, пару сотен метров, — рассказывает Роман. — А они уже слышат, какой звук, на каком примерно расстоянии. Кстати, когда свист — хорошо. Ты понимаешь, что летит мимо. А если не слышишь — тебе упадет под ноги“.

На кадрах видео, со слов Романа, можно увидеть второй прилет. „Там, если обратите внимание, никто не паникует, ребята даже улыбаются. Для них это — обычное дело, к сожалению“.

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