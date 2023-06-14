ОНЛАЙН | Кая Каллас, Кристина Каллас и Лаури Ляэнеметс отвечают на вопросы депутатов Рийгикогу

Инфочас продлится до 14:00, затем начнется пленарное заседание.

Заседание продолжится со второго чтения инициированного правительством законопроекта о сокращении семейных пособий, связанного с вопросом доверия правительству, который остался незавершенным на заседаниях в понедельник и вторник из-за окончания рабочего дня.

В числе прочих с вопросом доверия увязаны также инициированное правительством второе чтение изменений законов, связанных с налогообложением.

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