Новости Эстонии
14.06.2023, 12:09

ОНЛАЙН | Кая Каллас, Кристина Каллас и Лаури Ляэнеметс отвечают на вопросы депутатов Рийгикогу

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В 12 часов начался инфочас с участием премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), министра образования и науки Кристины Каллас (Eesti 200) и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).

Инфочас продлится до 14:00, затем начнется пленарное заседание.

Заседание продолжится со второго чтения инициированного правительством законопроекта о сокращении семейных пособий, связанного с вопросом доверия правительству, который остался незавершенным на заседаниях в понедельник и вторник из-за окончания рабочего дня.

В числе прочих с вопросом доверия увязаны также инициированное правительством второе чтение изменений законов, связанных с налогообложением.

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