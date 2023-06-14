ОНЛАЙН | Кая Каллас, Кристина Каллас и Лаури Ляэнеметс отвечают на вопросы депутатов Рийгикогу(1)
В 12 часов начался инфочас с участием премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), министра образования и науки Кристины Каллас (Eesti 200) и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).
Инфочас продлится до 14:00, затем начнется пленарное заседание.
Заседание продолжится со второго чтения инициированного правительством законопроекта о сокращении семейных пособий, связанного с вопросом доверия правительству, который остался незавершенным на заседаниях в понедельник и вторник из-за окончания рабочего дня.
В числе прочих с вопросом доверия увязаны также инициированное правительством второе чтение изменений законов, связанных с налогообложением.
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