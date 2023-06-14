DELFI В УКРАИНЕ | Спецоперация ВСУ: как проходит конвой российских военнопленных с линии фронта

Так как в целях безопасности время и место проведения спецоперации разглашать запрещено, то можно сказать образно: недавно на Донецком направлении ВСУ провели спецоперацию, в ходе которой были взяты в плен российские военные.

После этого в течение примерно двух часов проводилось распределение военнослужащих РФ на офицеров и рядовых. Последние не представляют для соответствующих структур никакого интереса с точки зрения проведения с ними беседы. В этот раз выявили двух человек, каждому по 24 года. Получается, что они только недавно окончили военное училище.