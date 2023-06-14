Мошенники не дремлют: одни обещали продать трактор, но оставили с носом, другие предложили криптовалюту „в кредит“
Несмотря на постоянные предупреждения и советы полиции, люди продолжают становиться жертвами мошенников. Один мужчина решил купить через интернет трактор, а второй связался с крипто-хитрецами.
13 июня в полицию обратился 27-летний мужчина, который хотел купить трактор на сайте soov.ee. Мужчина внес предоплату и с тех пор не может связаться с продавцом. Ущерб от мошенничества составляет 1000 евро.
13 июня было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в мае этого года мужчине из Пярнумаа якобы позвонили в компанию Blockchain и сообщили, что у него есть в наличии криптовалюта на сумму в 6700 долларов. По словам звонившего, деньги не могли быть переведены напрямую на банковский счет мужчины, но ему посоветовали взять кредит на такую же сумму через Bondora. При посредничестве звонившего был взят кредит в размере 6500 евро с помощью программы Anydesk. Мошенники уверили мужчину, что, взяв кредит, он может начать использовать деньги, накопленные на крипто-счете, и крипто-компания погасит взятый им кредит.
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