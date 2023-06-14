Катастрофа на Каховской ГЭС: Эстония протянула Украине руку помощи
Спасательный департамент отправит в Украину различную технику для ликвидации последствий наводнения, которое произошло после прорыва Каховской плотины. Таким образом Эстония ответила на международный запрос Украины о помощи.
Украина подала запрос о помощи в Механизм гражданской защиты Европейского Союза, с просьбой получить различное оборудование, которое понадобится для спасения людей, попавших в ловушку из-за наводнения, а также для откачки воды.
„Прорыв Каховской плотины стал причиной чрезвычайно крупной и комплексной катастрофой в Украине. Сейчас приоритетом является вывод людей из затопленных районов, а как только вода спадет, можно начинать подсчитывать ущерб и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так“, - сказал генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос.
С пакетом помощи в Украину будут отправлены шланги, насосы, абсорбирующий материал, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты. Всего будет отправлено оборудования почти на 457 000 евро, на что Министерство иностранных дел выделяет деньги.
„Разрушение плотины Каховского водохранилища нанесло огромный ущерб, и мы, конечно же, помогаем попавшим в беду. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку Украине в будущем“, — подтвердил министр иностранных дел Маргус Цахкна. С февраля 2022 года Эстония передала Украине гуманитарной помощи почти на 23,2 миллиона евро.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, взрыв Каховской плотины — это очередное смещение границ военных преступлений, разумного объяснения которым человеческая природа не может и не хочет искать, но с последствиями которых приходиться бороться Украине. „В этой суровой реальности представим, что более половины территории Хийумаа оказалась под водой, десятки тысяч домов оказались разрушены, а нанесенный ущерб носит долгосрочный и катастрофический характер. Конечно, под руководством Спасательного департамента Эстония отправит необходимое оборудование в Украину“, - подтвердил глава Министерства внутренних дел.
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