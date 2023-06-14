Новости Эстонии
14.06.2023, 10:15

Префект о задержании логистов PPA: есть надежда получить промежуточную информацию к полудню

 
Валло Коппель
Валло Коппель
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Префект Лыунаской префектуры Валло Коппель сообщил, что сегодня в обед состоится обмен информацией по каналам связи, вторая встреча пока не назначена. Также пока неизвестно, когда мужчины смогут вернуться в Эстонию.

Коппель сообщил Delfi, что вчера на границе состоялась встреча помощников пограничников, чтобы объяснить, почему и как произошло незаконное пересечение границы. „К сожалению, мы не получили ответа, сможем ли мы вернуть наших людей и когда, — сказал он и добавил, что Эстония находится в контакте с российской стороной для получения новой информации. „На данный момент есть надежда, мы не знаем наверняка, но есть надежда, что мы получим хотя бы какую-то промежуточную информацию около полудня“.

Как и министр внутренних дел, префект не пожелал строить догадки, может ли Россия ожидать чего-то взамен. По его словам, прежняя практика заключалась в том, что передача происходит после выяснения обстоятельств. Он сказал, что были и обратные ситуации, когда российская сторона пересекала территорию Эстонии - и тогда все было ясно объяснено.

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