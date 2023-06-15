Двое взрослых из пяти в прошлом году хотели бы учиться больше
По данным Департамента статистики, в течение прошлого года* согласно оценкам самосовершенствованием (саморазвитием) занималось 80% населения в возрасте 20–64 лет. Самосовершенствованием чаще занимаются женщины, молодые люди, имеющие высшее образование и говорящие на эстонском языке как на родном. Доля обучающихся стала заметно расти среди населения в возрасте 50–64 лет. В то же время выяснилось, что двое человек из пяти хотели бы учиться больше.
По данным исследования обучения взрослых учеба в разных формах — в рамках уровневого обучения, курсов и самостоятельного обучения — в последнее время стала значительно более распространенной среди взрослого населения. Если в 2007 году училось 63,6% взрослого населения, то в 2016 году — 85,4%. По сравнению с 2016 годом, в котором прошло последнее исследование, доля обучающихся взрослых немного уменьшилась и в 2022 году все же достигла 80,3%.
„По сравнению с периодом 15 лет назад, более всего увеличилась доля того взрослого населения, которое занимается самосовершенствованием самостоятельно. Увеличилась также доля участвующих в курсах, однако доля участвующих в уровневом образовании, т. е. учащихся в общеобразовательных школах, профессиональных училищах или вузах, осталась на том же уровне, что и в 2007 году“, — отметила ведущий аналитик Департамента статистики Кятрин Рандоя.
Доля учащихся увеличилась во всех возрастных группах, однако наиболее значительным рост был среди лиц в возрасте 50–64 лет
Среди женщин лиц, занимающихся саморазвитием, больше (83,0% женщин и 77,7% мужчин). Доля женщин была больше во всех возрастных группах.
Кроме того, больше учатся более молодые люди — в 2022 году чему-то новому научились 88,9% лиц 20–29 лет и 82% лиц 30–39 лет. Среди населения 40–49 лет и 50–64 лет доли учащихся были соответственно 81,4% и 74,2%. „Важно отметить, что за последние 15 лет количество учащихся более всего увеличилось именно в возрастной группе 50–64-летних: их доля выросла на 23,9 процентных пункта“, — отметила Рандоя.
Лица с высшим образованием занимаются саморазвитием чаще
По данным исследования, самосовершенствование сильно взаимосвязано с наивысшим уровнем образования человека. Данные показали, что среди лиц с основным образованием или ниже доля учащихся составляет 65,0%, в случае лиц со средним образованием — 77,1%, а лиц с высшим образованием — 89,7%.
Если сравнивать доли учащихся на основании родного языка, то выяснится, что среди лиц, говорящих на эстонском языке как на родном, учащихся больше среднего, а именно 82,9%.
За участие в курсах в основном платит работодатель
Среди работающих лиц в возрасте 20–64 лет активнее всего обучались работники сектора услуг (86,6%). В сельскохозяйственном секторе доля занимающихся обучением работников составила 77,6%, в промышленном секторе — 74,8%.
Как минимум в одном курсе в течение года участвовало около половины работающих лиц (49,6%). При этом наиболее активно в курсах участвуют руководители и специалисты (63,8%). Среди безработных в курсах участвовали 45,0%, среди тех, кто находится дома (в т. ч. в отпуске по уходу за ребенком) — 23,8%. В среднем за год посещают 2,7 курса.
Исследование показало, что в курсах участвуют прежде всего по связанным с работой причинам, расходы на обучение 56,1% респондентов были полностью покрыты работодателем. 15,6% людей ходили на курсы, за которые они полностью заплатили сами. Остальные курсы были либо бесплатными для участников, либо за курс заплатила третья сторона (например, член семьи или друг), либо работник и работодатель заплатили за курс вместе.
За последний год самосовершенствованием не занималось около 20% взрослых
Доля лиц, которые, по их словам, за последний год сознательно не обучались чему-то новому, за последние 15 лет значительно уменьшилась — с 36,4% до 19,7%. „С большей вероятностью остаться в стороне от обучения на протяжении всей жизни могут группы лиц в возрасте 50–64 лет, мужского пола, без среднего образования, говорящих на русском языке как на родном, а также работающих в сельскохозяйственном или промышленном секторе“, — добавила Рандоя.
Больше всего участию в обучении препятствует отсутствие подходящего времени
Среди участников исследования 39,2% лиц хотели бы больше заниматься самосовершенствованием — ходить в школу или участвовать в каких-либо курсах. Больше заниматься саморазвитием хотят 34,4% мужчин и 44,2% женщин. Среди тех, кто не желает учиться больше в рамках уровневого образования и курсов, 15% все же отметили, что нуждаются в этом. „Это указывает на интересный разрыв между сознательностью и мотивацией людей — люди хоть и понимают ценность обучения, но у них по разным причинам нет мотивации или возможности этим заниматься“, — сказала Рандоя. В основном люди не могут принять участие в обучении, поскольку время учебы не подходит к их расписанию — эту причину указали 25% людей, которые хотят или нуждаются в большем обучении. Участию в обучении препятствовали также отсутствие подходящих курсов (14%), слишком высокая стоимость обучения (13%) или семейные обстоятельства (11%).
Исследование обучения взрослых (Adult Education Survey) является общеевропейским индивидуальным исследованием, которое способствует понимаю того, какие возможности обучения используются людьми и какие факторы препятствуют или способствуют обучению. Исследование 2022 года включало 6800 отобранных случайным методом постоянных жителей Эстонии в возрасте 18–69 лет. Исследование в этой возрастной группе было проведено впервые. Ранее исследование было направлено на население в возрасте 20–64 лет, поэтому для сохранения возможности сопоставимости в этом анализе по-прежнему использовался именно этот возрастной интервал. Следующее исследование Департамент статистики проведет в 2028 году.
* Исследование прошло во втором полугодии 2022 года, попавших в выборку лиц попросили вспомнить об их обучении в течение 12 месяцев.