Двое взрослых из пяти в прошлом году хотели бы учиться больше

Если сравнивать доли учащихся на основании родного языка, то выяснится, что среди лиц, говорящих на эстонском языке как на родном, учащихся больше среднего, а именно 82,9%.

По данным исследования, самосовершенствование сильно взаимосвязано с наивысшим уровнем образования человека. Данные показали, что среди лиц с основным образованием или ниже доля учащихся составляет 65,0%, в случае лиц со средним образованием — 77,1%, а лиц с высшим образованием — 89,7%.

Кроме того, больше учатся более молодые люди — в 2022 году чему-то новому научились 88,9% лиц 20–29 лет и 82% лиц 30–39 лет. Среди населения 40–49 лет и 50–64 лет доли учащихся были соответственно 81,4% и 74,2%. „Важно отметить, что за последние 15 лет количество учащихся более всего увеличилось именно в возрастной группе 50–64-летних: их доля выросла на 23,9 процентных пункта“, — отметила Рандоя.

Среди женщин лиц, занимающихся саморазвитием, больше (83,0% женщин и 77,7% мужчин). Доля женщин была больше во всех возрастных группах.

Доля учащихся увеличилась во всех возрастных группах, однако наиболее значительным рост был среди лиц в возрасте 50–64 лет

„По сравнению с периодом 15 лет назад, более всего увеличилась доля того взрослого населения, которое занимается самосовершенствованием самостоятельно. Увеличилась также доля участвующих в курсах, однако доля участвующих в уровневом образовании, т. е. учащихся в общеобразовательных школах, профессиональных училищах или вузах, осталась на том же уровне, что и в 2007 году“, — отметила ведущий аналитик Департамента статистики Кятрин Рандоя .

По данным исследования обучения взрослых учеба в разных формах — в рамках уровневого обучения, курсов и самостоятельного обучения — в последнее время стала значительно более распространенной среди взрослого населения. Если в 2007 году училось 63,6% взрослого населения, то в 2016 году — 85,4%. По сравнению с 2016 годом, в котором прошло последнее исследование, доля обучающихся взрослых немного уменьшилась и в 2022 году все же достигла 80,3%.

За участие в курсах в основном платит работодатель

Среди работающих лиц в возрасте 20–64 лет активнее всего обучались работники сектора услуг (86,6%). В сельскохозяйственном секторе доля занимающихся обучением работников составила 77,6%, в промышленном секторе — 74,8%.

Как минимум в одном курсе в течение года участвовало около половины работающих лиц (49,6%). При этом наиболее активно в курсах участвуют руководители и специалисты (63,8%). Среди безработных в курсах участвовали 45,0%, среди тех, кто находится дома (в т. ч. в отпуске по уходу за ребенком) — 23,8%. В среднем за год посещают 2,7 курса.

Исследование показало, что в курсах участвуют прежде всего по связанным с работой причинам, расходы на обучение 56,1% респондентов были полностью покрыты работодателем. 15,6% людей ходили на курсы, за которые они полностью заплатили сами. Остальные курсы были либо бесплатными для участников, либо за курс заплатила третья сторона (например, член семьи или друг), либо работник и работодатель заплатили за курс вместе.

За последний год самосовершенствованием не занималось около 20% взрослых

Доля лиц, которые, по их словам, за последний год сознательно не обучались чему-то новому, за последние 15 лет значительно уменьшилась — с 36,4% до 19,7%. „С большей вероятностью остаться в стороне от обучения на протяжении всей жизни могут группы лиц в возрасте 50–64 лет, мужского пола, без среднего образования, говорящих на русском языке как на родном, а также работающих в сельскохозяйственном или промышленном секторе“, — добавила Рандоя.

Больше всего участию в обучении препятствует отсутствие подходящего времени