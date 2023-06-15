Поездка на школьном автобусе выматывает детей с особенностями. Канцлер права обратила внимание на проблему

Канцлер права Юлле Мадизе обратилась 6 июня к Таллиннской городской управе, Министерству образования и науки и Министерству социальных дел с просьбой оценить, следует ли ограничить время поездки в школу, чтобы утренний путь школьников не был слишком длинным.

Поводом для обращения стала ситуация с таллиннским школьником, которому приходится утром полтора часа добираться до школы. По словам родителя, это утомляет ребенка и мешает ему сосредоточиться во время первых уроков.

Старший советник отдела социальных прав бюро канцлера права Атко-Мадис Таммар рассказал ERR, что речь идет о ребенке, который из-за особых потребностей не может посещать школу рядом с домом, поэтому вынужден ездить в школу на предоставляемом Таллинном социальном транспорте.

„Я не могу сказать точно, какое расстояние между домом и школой, но автобус едет по всевозможным закоулкам, так что дело не в расстоянии, а скорее во времени, которое требуется, чтобы добраться до школы“, – пояснил Таммар. По его словам, ребенок ездит в школу не один, значит, похожая проблема может касаться и других детей.

Руководитель отдела социальных услуг и пособий Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Арне Кайлас сообщил, что социальный транспорт – это регулярная услуга, когда детей, живущих в более или менее одном районе, забирают и отвозят в школу.

„Например, если детей нужно забрать в Ласнамяэ, а школа находится в Мустамяэ, то дорога в школу неизбежно занимает много времени. Посадка в автобус также занимает время, обычно около пяти минут на одного пассажира, потому что пассажирам нужно помочь. Например, водитель помогает ребенку в инвалидной коляске заехать в транспортное средство“, – пояснил Кайлас.