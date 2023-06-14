14.06.2023, 09:38
Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли три человека
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По меньшей мере три человека погибли и 13 человек получили ранения из-за ракетного удара по Одессе, нанесенного в ночь на 14 июня, сообщает „Медуза“ со ссылкой на „Украинскую правду“.
Российские войска ударили по Одессе четырьмя ракетами „Калибр“ с корабля в Черном море, сообщили в командовании „Юг“. Три из четырех ракет, выпущенных по Одессе, удалось сбить силам ПВО, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Повреждения получили бизнес-центр, жилой комплекс, учебное заведение, „Макдоналдс“ и магазины в центре города. Разрушен склад торговой сети „Таврия В“, там произошел пожар на площади 400 квадратных метров. По данным СМИ, погибшие люди находились на складе.
Поисково-спасательная операция завершена, сообщили в МВД Украины.