Эстонский эксперт по найму работников: Война забрала специалистов

Керли Кадак говорит, что предприятия арендной рабочей силы стали важными партнерами для компаний. „Промышленность, торговля, строительство, а также сфера питания и размещения нуждаются во временных или арендных работниках, потому что их работа часто носит сезонный характер. То есть речь идет о периодах, когда увеличивается число заказов или поток клиентов, и на этот период необходимо увеличить количество работников. Поэтому работодатели, помимо своего постоянного коллектива, готовы оплачивать и временную рабочую силу“.

В то же время, например, в металлообработке, машиностроительной и деревообрабатывающей промышленности специфика и методы работы различны, и люди обычно не перемещаются между разными отраслями. „Поскольку доля электронной промышленности в Эстонии довольно велика, то можно выбирать наиболее подходящего работодателя. Особенно это справедливо для жителей Таллинна и Харьюмаа, потому что здесь есть несколько внушительных предприятий, куда постоянно набирают заводских рабочих. Большой разницы в зарплате нет, но работник может выбрать место поближе к дому. Также тот факт, что на работе предлагают бесплатные фрукты или даже горячий обед, тоже может стать решающим фактором при выборе“.

Как отмечает Керли Кадак, специалистам и ведущим специалистам в электронной промышленности платят хорошо – работодатели этого промышленного сектора всегда готовы еще поднять зарплату хорошему работнику, но с рабочими на производстве дело обстоит иначе. „Например, сборщики электронного оборудования, в которых потребностях довольно высокая — их заработная плата зачастую ниже, чем у работников других видов промышленности“, — поясняет Кадак. „Производство электроники – это чистая, относительно тихая работа , потому что промышленное оборудование не сильно шумит, а также там не требуется много физической силы. Очень часто туда набирают женщин, потому что работа сборщика требует терпения и ловкости. Поскольку работа выполняется на месте и ее легко освоить, то заработная плата остается ниже средней“, — признает эксперт по трудовой силе. „Если за годы средняя зарплата по Эстонии ощутимо подросла, то рост в ее нижней части был самым скромным. За десять лет почасовая заработная плата выросла на 2-3 евро в час“, — говорит Кадак, по словам которой это приведет как к нестабильности рабочей силы, так и к снижению интереса людей к работе в сфере производства электроники.

При этом, по словам эксперта по подбору персонала, с годами спрос на таких работников становится все более и более непредсказуемым, что затрудняет прогнозирование спроса на рабочую силу. „Мировой рынок быстро меняется. Если раньше клиенты сообщали о своих потребностях за пару месяцев о том, что заказы увеличиваются и нужно такое-то количество людей, то сейчас нередко происходит так, что нас просят найти работников уже за пару дней“, — рассказывает она.

Со временем база данных арендных работников Finesta выросла до 9000 человек. „Нахождение в базе данных не означает, что все эти люди свободны и доступны“, — подчеркивает Кадак, — „они просто внесены в список и их контакты дошли до нас несколькими путями — некоторые зарегистрировались сами, некоторых нашли мы. Важно понимать, что речь не идет о безработных“.

По словам Кадак, среди них около 300 подходящих кандидатов для сферы торговли, сотня - для сферы размещения и питания, а остальные связаны с производственной сферой – от рабочих на конвейере до специалистов. „Хорошие специалисты уже точно заняты, и если есть желание их нанять, то надо договариваться и делать предложение, мотивирующее человека. Например, довольно непросто найти специалистов по устранению неполадок, их мало на нашем рынке труда, да и они все уже заняты. В былые времена у нас была возможность получать работников из Украины, но теперь Харьковский университет разбомбили“.

Война забрала специалистов

Война, безусловно, сказалась на таких компаниях, как Finesta. „На нашем собственном рынке труда изменений не произошло, но украинцы, которые работали у нас раньше, отправились домой – либо к родственникам, либо на фронт. А также те граждане Украины, которые у нас работали и уехавшие на родину, например, в отпуск, после начала войны уже не вернулись. Мы потеряли хороших специалистов“, — признается Кадак.