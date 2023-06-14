ДТП за сутки: пострадавшие водители легкого транспорта, квадроцикл съехал с дороги. Читайте, какие ограничения движения и где будут применяться сегодня!

Вчера в 15:20 на Сютисте теэ в Таллинне 67-летняя женщина за рулем Nissan Tiida при выезде с парковки повернула налево и столкнулась с 56-летним мужчиной, переходящим дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 17:30 на шоссе Палдиски в Кейла 26-летняя женщина съехала с дороги в кювет на автомобиле Audi TT. Водитель доставлен в больницу. ДТП расследуется.

В 17:41 на остановке общественного транспорта Вескипости в Таллинне 38-летний мужчина на электросамокате упал и был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.

В 17:58 на перекрестке улиц Ранна и Виймси в Таллинне 14-летний велосипедист столкнулся с ожидавшим левого поворота автомобилем Volvo XC60, которым управлял 57-летний мужчина. Мальчика доставили в больницу. Более подробные обстоятельства ДТП выясняются.

В 21:45 в деревне Логина волости Пылва Пылваского уезда 47-летний мужчина не справился с управлением на своем квадроцикле и въехал с дороги в дерево. Водитель доставлен в больницу.

В 23:53 на улице Равила теэ 19 в Харьюмаа 43-летний мужчина не справился с управлением велосипедом и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.

В среду, 14 июня будет ограничено движение:

На таллиннской окружной дороге в Луйге (16–18 км) будет установлено ограничение скорости в направлении Юри и закрыта одна полоса в связи с установкой конструкций.

В связи со спортивными соревнованиями на дороге Кейла-Хаапсалу в Падизе (20-22 км) и на участке Мадизе-Падизе дороги Палдиски-Падизе (6-15 км) будет введено ограничение скорости.

В Вильяндимаа на шоссе Мудисте-Сууре-Яани-Вяндра Коотси (20-24 км) будет введено ограничение скорости из-за покрытия.