Стало известно, что получит возлюбленная Криштиану Роналду в случае расставания

Согласно информации от Sport.es, звездная пара заключила брачное соглашение во время первой беременности Джорджины, чтобы защитить интересы обеих сторон в случае разрыва отношений.

Согласно контракту, семейный дом Ла Финка (Посуэло) достанется модели. Также испанка будет получать около 100 000 евро в месяц на протяжении всей жизни. Также Родригес станет официально матерью близнецов Еве и Матео, которые Роналду родила суррогатная мать уже во время отношений модели с футболистом.

Родригез и Роналду познакомились в 2016 году в бутике Gucci в Мадриде, где работала Джорджина. Джорджина и Роналду вместе воспитывают пятерых детей, двое из которых являются их общими детьми.

В 2022 году Родригес согласилась выйти замуж за Криштиану Роналду. Однако дата их свадьбы до сих пор не определена.

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