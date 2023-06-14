На отборочный матч ЧЕ между Эстонией и Бельгией продано 9000 билетов

Поскольку на отборочном матче ожидается более 10 000 зрителей, футбольная ассоциация рекомендует всем желающим приобрести билет заблаговременно — так вы сможете выбрать понравившееся место за хорошую цену.

Генеральный директор Эстонского футбольного союза Тыну Сирель напоминает, что для беспрепятственного входа стоит запоститься временем и следить за информацией на билете. „Самое главное — сэкономить время и подготовиться к проверке билетов и безопасности заранее“, — сказал Сирель.

Вы должны найти места для проверки билетов заранее. Если билет находится в телефоне, при сканировании необходимо учитывать, что яркость экрана телефона выставлена ​​на максимум и что экран телефона цел (в случае разбитого экрана код просканировать сложнее). Также билет должен отображаться в считывателе таким образом, чтобы весь билет был на экране, а не увеличенные отдельно штрих-код или QR-код.

20 июня в 19:00 откроется фестивальная площадка А. Ле Кок Арены, где выступит Стефан, будет открыта площадка Amps Arena и VLND Burger, а также состоится много других интересных мероприятий. В 21:00 начинается предматчевая разминка команд, в 21:30 прозвучит гимн сборных. Начало матча в 21:45.

Elron запустит дополнительные ночные поезда

„На отборочный матч по футболу Эстония-Бельгия ожидаются зрители со всей Эстонии. Для нас важно, чтобы и те, кто приедет издалека, могли воспользоваться скоростным поездом, чтобы прибыть на игру и не беспокоиться о поиске парковочного места в Таллинне“, — сказал менеджер по продажам Elron Ронни Конго.

„Поэтому мы используем поезда с укрупненными составами в подходящее время, чтобы можно было добраться до Таллинна - и добавили более поздние рейсы в Тарту и Кейла, чтобы каждый мог досмотреть игру до конца и потом добраться домой с комфортом и безопасно“.