На отборочный матч ЧЕ между Эстонией и Бельгией продано 9000 билетов
Ровно через неделю, 20 июня, мужская сборная Эстонии по футболу сыграет с Бельгией в отборочном матче чемпионата Европы на А. Ле Кок Арене. На сегодняшний день билеты на игру приобрели 9000 человек.
Поскольку на отборочном матче ожидается более 10 000 зрителей, футбольная ассоциация рекомендует всем желающим приобрести билет заблаговременно — так вы сможете выбрать понравившееся место за хорошую цену.
Генеральный директор Эстонского футбольного союза Тыну Сирель напоминает, что для беспрепятственного входа стоит запоститься временем и следить за информацией на билете. „Самое главное — сэкономить время и подготовиться к проверке билетов и безопасности заранее“, — сказал Сирель.
Вы должны найти места для проверки билетов заранее. Если билет находится в телефоне, при сканировании необходимо учитывать, что яркость экрана телефона выставлена на максимум и что экран телефона цел (в случае разбитого экрана код просканировать сложнее). Также билет должен отображаться в считывателе таким образом, чтобы весь билет был на экране, а не увеличенные отдельно штрих-код или QR-код.
20 июня в 19:00 откроется фестивальная площадка А. Ле Кок Арены, где выступит Стефан, будет открыта площадка Amps Arena и VLND Burger, а также состоится много других интересных мероприятий. В 21:00 начинается предматчевая разминка команд, в 21:30 прозвучит гимн сборных. Начало матча в 21:45.
Elron запустит дополнительные ночные поезда
„На отборочный матч по футболу Эстония-Бельгия ожидаются зрители со всей Эстонии. Для нас важно, чтобы и те, кто приедет издалека, могли воспользоваться скоростным поездом, чтобы прибыть на игру и не беспокоиться о поиске парковочного места в Таллинне“, — сказал менеджер по продажам Elron Ронни Конго.
„Поэтому мы используем поезда с укрупненными составами в подходящее время, чтобы можно было добраться до Таллинна - и добавили более поздние рейсы в Тарту и Кейла, чтобы каждый мог досмотреть игру до конца и потом добраться домой с комфортом и безопасно“.
„Это 500-й официальный матч мужской сборной Эстонии, и зрительский интерес к нему очень высок. В день матча количество парковочных мест вокруг А. Ле Кок Арены ограничено, поэтому мы будем рады, если зрители смогут воспользоваться услугами поезда, чтобы передвигаться по Эстонии“, — сказал генеральный директор Эстонского футбольного союза Тыну Сирель.
Дополнительные поезда отправляются следующим образом:
Специальный поезд в направлении Тарту отправится от остановки Китсекюла 21 июня в 00:12 и с Балтийского вокзала в 00:07 и он остановится в Юлемисте, Тапа, Тамсалу и Йыгева, а в Тарту прибудет в 2:11.
Специальный поезд в направлении Кейла отправится от остановки Лиллекюла 21 июня в 00:12 и от Балтийского вокзала в 00:08 - и остановится на всех остановках в направлении Кейла, кроме Падула, поезд прибудет в Кейла в 0:44.
Пассажирам и болельщикам рекомендуется покупать билеты на поезд заранее на сайте www.elron.ee. Поскольку дополнительные поезда отправляются после полуночи, в качестве даты поездки необходимо выбрать 21 июня.
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