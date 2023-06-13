Российские пограничники задержали двоих логистов PPA, по ошибке пересекших российскую границу, в Эстонию их пока не вернули

Логисты Департамента полиции и пограничной охраны сегодня после обеда находились в Сетомаа возле пограничного пункта Саатсе, где знакомились с участком границы, на котором планируются работы по уходу.

Из троих логистов двое, 61- и 57-летний мужчина, вблизи от пограничного пункта по ошибке заехали на квадроцилке на территорию России. Российские пограничники задержали мужчин около 15 часов возле пограничного пункта.

Для передвижения возле пограничного пункта логисты по ошибке выбрали вместо асфальтированной дороги, находящейся на стороне Эстонии, дорогу для патрулирования, находящуюся на стороне России. Работники Департамента полиции и пограничной охраны во время задержания находились на несколько метров вглубь территории России.

При задержании работники Департамента полиции и пограничной охраны сопротивления не оказали, и российские пограничники в их отношении силу не применяли.

„Сегодняшний инцидент - человеческая ошибка. В настоящее время мы делаем все от нас зависящее, чтобы наши работники как можно скорее вернулись в Эстонию,“ - заявил префект Лыунаской префектуры Валло Коппель.

Департамент полиции и пограничной охраны пригласил представителя пограничной охраны России сегодня в 17 часов к пограничному пункту Саатсе на встречу помощников пограничных представителей, где было зафиксировано пересечение границы. К сожалению, на встрече не удалось договориться о безотлагательной передаче работников Департамента полиции и пограничной охраны Эстонской стороне.

Двое задержанных логистов Департамента полиции и пограничной охраны не являются полицейскими чиновниками, они работают на основании трудового договора. На границе они находились для подготовки работ по обслуживанию границы в гражданской одежде и без спецсредств.

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