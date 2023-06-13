ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (475-й день) | США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов у призывников. Российские войска подрывают дамбы

Мы с января этого года начали работу по заключению контрактов. Сейчас набрали свыше 150 тысяч контрактников. Вместе с добровольцами 156 тысяч человек. И работа продолжается. В этих условиях Минобороны докладывает, что необходимости в мобилизации нет.

Украина не должна существовать за счет РФ и на исторических российских территориях, если не выстраиваются нормальные отношения.

Надо с уважением относиться к существованию Украины, но это не повод к России относиться без уважения.

Удары по энергосистеме Украины и уничтожение штаб-квартиры ГУР — это тоже ответы на пересечение „красных линий“.

„Все будет зависеть от потенциала, который сложится на момент окончания так называемого контрнаступления ВСУ. У нас есть несколько вариантов по дальнейшим действиям“.

Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных - участников войны , но в случае рецидивов эти люди должны отвечать по закону. Путин о дальнейших действиях России на войне:

Россия думает над выходом из зерновой сделки, заявил Путин. Россия в случае выхода из зерновой сделки готова будет бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины, подчеркнул глава государства. Коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников, отметил президент. В атаке на российский корабль на днях участвовали 4 морских беспилотника, они уничтожены, отметил Путин. Президент заявил, что американский БПЛА корректировал атаку украинских морских беспилотников на российский корабль.

Если Запад хочет урегулировать конфликт на Украине, то им достаточно только остановить поставки вооружений, передает РИА новости слова Путина.

В пакет стоимостью 325 миллионов войдут: Пять БМП Bradley, десять БТР Stryker, „Стингеры“, „Джавелины“, гранатометы АТ4, ракеты TOW, снаряды, боеприпасы и средства связи.

„Российская агрессия стала прекрасной возможностью для европейских стран выгодно перевооружиться“

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил западных союзников не экономить на поставках оружия Киеву, поскольку это в том числе позволит им выгодно перевооружиться.

„Давайте называть вещи своими именами. Российская агрессия в Украине стала прекрасной возможностью для многих европейских стран выгодно перевооружиться: отдать устаревшее вооружение и получить новые образцы техники за счет стратегических партнеров. Сегодня ангары многих стран наполнены современной военной техникой, покрытой пылью и не планируемой к использованию. Вопрос: если главной стратегической доктринальной угрозой для Европы является Россия и война с Россией сегодня идет в Украине — зачем вам нужно именно сейчас столько оружия? С кем в XXI веке вы еще планируете сражаться на этом континенте? Не лучше ли передать как можно больше оружия прямо на поле боя и „умиротворить“ агрессора здесь и сейчас?“

В аннексированном Луганске слышны взрывы. Телеграм-каналы публикуют фото и видео с места событий. По предварительным данным, взрыв произошел в районе авторынка. Другие подробности пока не известны.

На побережье Одессы в Черном море продолжает выносить мусор из зоны затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области.

Владимир Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов у призывников

Поправки о порядке выезда из РФ предусматривают, что призванные на военную службу или на альтернативную гражданскую службу должны будут сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. Сдать паспорт нужно будет в течение пяти дней с момента принятия решения о призыве, а получить его назад можно будет после завершения службы.

Если гражданин РФ, право которого на выезд из страны ограничено, не передаст без уважительной причины паспорт на хранение в уполномоченный орган или организацию, то документ будет признан недействительным.