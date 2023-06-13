ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (475-й день) | США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов у призывников. Российские войска подрывают дамбы
Подводим итоги 475-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
В пакет стоимостью 325 миллионов войдут: Пять БМП Bradley, десять БТР Stryker, „Стингеры“, „Джавелины“, гранатометы АТ4, ракеты TOW, снаряды, боеприпасы и средства связи.
Если Запад хочет урегулировать конфликт на Украине, то им достаточно только остановить поставки вооружений, передает РИА новости слова Путина.
Россия думает над выходом из зерновой сделки, заявил Путин.
Россия в случае выхода из зерновой сделки готова будет бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины, подчеркнул глава государства.
Коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников, отметил президент.
В атаке на российский корабль на днях участвовали 4 морских беспилотника, они уничтожены, отметил Путин. Президент заявил, что американский БПЛА корректировал атаку украинских морских беспилотников на российский корабль.
Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных - участников войны, но в случае рецидивов эти люди должны отвечать по закону.
Путин о дальнейших действиях России на войне:
„Все будет зависеть от потенциала, который сложится на момент окончания так называемого контрнаступления ВСУ. У нас есть несколько вариантов по дальнейшим действиям“.
Еще заявления Владимира Путина на встрече с „военкорами“:
„Спецоперация“ выявила неэффективных „паркетных“ генералов в ВС РФ, зато вывела из тени эффективных людей.
Россия, в отличие от Украины, - правовое государство.
Проведение „спецоперации“ стало ответом РФ на пересечение „красных линий“.
Удары по энергосистеме Украины и уничтожение штаб-квартиры ГУР — это тоже ответы на пересечение „красных линий“.
„Спецоперация“ - попытка прекратить войну, которую Киев начал в 2014 году. Они - агрессоры.
Надо с уважением относиться к существованию Украины, но это не повод к России относиться без уважения.
Украина не должна существовать за счет РФ и на исторических российских территориях, если не выстраиваются нормальные отношения.
Мы с января этого года начали работу по заключению контрактов. Сейчас набрали свыше 150 тысяч контрактников. Вместе с добровольцами 156 тысяч человек. И работа продолжается. В этих условиях Минобороны докладывает, что необходимости в мобилизации нет.
„Российская агрессия стала прекрасной возможностью для европейских стран выгодно перевооружиться“
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил западных союзников не экономить на поставках оружия Киеву, поскольку это в том числе позволит им выгодно перевооружиться.
„Давайте называть вещи своими именами. Российская агрессия в Украине стала прекрасной возможностью для многих европейских стран выгодно перевооружиться: отдать устаревшее вооружение и получить новые образцы техники за счет стратегических партнеров. Сегодня ангары многих стран наполнены современной военной техникой, покрытой пылью и не планируемой к использованию. Вопрос: если главной стратегической доктринальной угрозой для Европы является Россия и война с Россией сегодня идет в Украине — зачем вам нужно именно сейчас столько оружия? С кем в XXI веке вы еще планируете сражаться на этом континенте? Не лучше ли передать как можно больше оружия прямо на поле боя и „умиротворить“ агрессора здесь и сейчас?“
В аннексированном Луганске слышны взрывы. Телеграм-каналы публикуют фото и видео с места событий. По предварительным данным, взрыв произошел в районе авторынка. Другие подробности пока не известны.
На побережье Одессы в Черном море продолжает выносить мусор из зоны затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области.
Владимир Путин подписал закон об изъятии загранпаспортов у призывников
Поправки о порядке выезда из РФ предусматривают, что призванные на военную службу или на альтернативную гражданскую службу должны будут сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. Сдать паспорт нужно будет в течение пяти дней с момента принятия решения о призыве, а получить его назад можно будет после завершения службы.
Если гражданин РФ, право которого на выезд из страны ограничено, не передаст без уважительной причины паспорт на хранение в уполномоченный орган или организацию, то документ будет признан недействительным.
Администрация президента США может одобрить поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном для американских танков Abrams, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Один из собеседников издания отметил, что дискуссии по поводу поставок продолжались в администрации несколько недель, но теперь для их начала не осталось серьезных препятствий.
По словам американских чиновников, цель США состоит в том, чтобы помочь Украине добиться как можно большего успеха на поле боя, тем самым дав Киеву возможность вести мирные переговоры с Россией с позиции силы. В то же время в администрации США существуют разногласия по поводу того, как именно нужно поддерживать ВСУ. В частности, у американских чиновников нет единого мнения по поводу возможных поставок Украине кассетных боеприпасов.
В зоне подтопления после разрушения плотины Каховской ГЭС обнаружили холерную и кишечную палочки
„На данный момент первая угроза - это загрязнение воды, которое произошло за счет горюче-смазочных материалов и ядерных химикатов, попавших в воду, и все это пошло в Черное море“, - заявил представитель Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко.
По словам Павленко, Госэкоинспекция и другие ведомства постоянно мониторят южный округ и каждый день отбирают пробы воды на анализы. „Очень большой загрязненности нет, но по санэпидемобстановке там уже есть некоторые случаи обнаружения холерной и кишечной палочки“ , - рассказал он.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ дважды пыталось уничтожить его военную компанию. „Речь идет не просто о каких-то помехах, а речь шла о физическом уничтожении, умышленном. И тогда, и сейчас“, - говорится в аудиозаписи заявления, которое опубликовала пресс-служба Пригожина.
Как утверждает Пригожин, последняя попытка уничтожения ЧВК произошла во время боев за Бахмут, когда Минобороны „пыталось закрыть [наемников в городе] без боеприпасов“. Первая якобы была предпринята 8 февраля 2018 года. Тогда ЧВК Вагнера, по словам Пригожина, атаковала позиции ИГ в районе нефтяных месторождений и завода Conoco в Сирии, но понесла большие потери из-за действий американской авиации.
Основатель ЧВК настаивает, что в Минобороны знали о готовящемся ударе США. Более того, он утверждает, что американцы неоднократно связывались с российским командованием по поводу удара, чтобы российское ведомство могло успеть отвести свои подразделения из зоны поражения. Тем не менее, подчеркивает Пригожин, о готовящемся ударе ЧВК Вагнера никто не сообщил, а из Генштаба якобы поступило распоряжение не поднимать российскую авиацию и выключить все средства ПВО.
Он также добавил, что стремление Минобороны уничтожить ЧВК обусловлено личностью Сергея Шойгу. „Это человек, который не терпит никого, кто что-то делает лучше, чем он. Поэтому все должны ходить и лизать ему пятки, а ЧВК Вагнер никогда этого не делала“, - заявил Пригожин.
Российские войска подрывают дамбы перед контрнаступлением ВСУ
Как заявил представитель управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины майор Владислав Дудар, российские военные заминировали множество гидротехнических сооружений Запорожской и Херсонской областей и „сейчас ежедневно подрывают их в разных населенных пунктах“.
По словам военного, последствия этих действий пока не масштабны, от каждого подрыва страдают сельскохозяйственные угодья одного-двух поселков, однако это происходит регулярно.