Звезда футбола Лионель Месси не планирует выступать на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил во вторник, что на сегодняшний день не планирует участвовать на следующем чемпионате мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде в 2026 году.

„Думаю, нет. Это был мой последний чемпионат мира“, — сказал звезда аргентинского футбола в интервью китайскому изданию Titan. „Посмотрю, как будут обстоять дела, но в принципе нет, на следующий чемпионат мира я не поеду“.

35-летний Месси выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре в составе сборной Аргентины. Это была первая победа аргентинца на чемпионате мира.

На последнем чемпионате мира он принял участие в семи матчах, в которых забил в общей сложности семь голов и отдал три голевые передачи. По итогам турнира он был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

Недавно Месси объявил, что покинет топ-клуб Франции „ПСЖ“ и перейдет в американский футбольный клуб „Интер“ Майами. Говорят, что у него было более финансово „жирное“ предложение из Саудовской Аравии, но Месси отказался от него.

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